В зоне АТО украинские военные сбили российский беспилотник

14 января подразделение противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины сбило в зоне АТО беспилотник российского производства типа Орлан-10.

Об этом сообщили в штабе АТО.

Сначала перемирия (23 декабря) это уже третий сбитый беспилотник этого типа.

Украинские военные назвали сбитый беспилотник очередным доказательством присутствия российского вооружения на Донбассе.

«Украинская противовоздушная оборона в очередной раз продемонстрировала врагу защищенность украинского неба. Каждый раз подразделения ПВО действуют по четкому алгоритму: своевременно обнаруживают и сопровождают цель, а в нужный момент принимается решение на уничтожение вражеского БПЛА», — говорится в сообщении.

Орлан-10 является составной частью комплекса воздушной разведки, наблюдения и мониторинга. Этот беспилотный самолет-разведчик оснащен системой радиоэлектронной борьбы, тепловизором, фото- и видеоаппаратурой. Он способен создавать карты местности в 3D и даже управлять развитием боя.

Напомним, в районе проведения АТО российско-оккупационные группировки продолжают нарушать договоренности о прекращении огня: за сутки зафиксировано девять обстрелов. В том числе враг применил запрещенные минскими соглашениями минометы.