Из-за отсутствия Vodafone в "ДНР" активизировались аферисты

Пресс-служба «республиканского» оператора связи сообщила, что в «ДНР» активизировались мошенники.

В «ДНР» резко возрос спрос на карточки местного оператора «Феникс», однако карточек не хватает, в продаже остались дорогие пакеты за 1000 рублей (примерно 500 гривен), при появлении более дешевых вариантов сразу появляется очередь.

Данной ситуацией воспользовались мошенники. Как отмечает пресс-служба «Феникса», в соцсетях он предлагают без очереди купить стартовые пакеты через поддельные страницы оператора. и хотя цены устанавливают в 3−4 раза выше обычной, многие приобретают их. Еще аферисты предлагают выложить скрин своего аккаунта, номер телефона и другие личные данные.

С 11 января в городах «Л/ДНР» не работает связь оператора «Vodafone Украина». Причина — повреждение кабеля в районе поселка Еленовка. Когда связь восстановят, не известно. Люди стали массово переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» — «Феникс», в «ЛНР» — «Лугаком»). Возник серьезный ажиотаж.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что жители «Л/ДНР» ищут альтернативу Vodafone.