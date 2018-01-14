Жители "Л/ДНР" ищут альтернативу Vodafone
Сепаратистские сайты пишут, что в недореспублике ажиотаж продаж карточек оператора «Феникс».
Жители оккупированных территорий стали массово переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» — «Феникс», в «ЛНР» — «Лугаком»). В городах «ДНР» огромные очереди за карточками «Феникса». Сейчас этот оператор обслуживает более 200 тысяч звонков в час, сообщил «министр связи ДНР» Виктор Яценко.
Напомним, что с 11 января в городах «Л/ДНР» проблемы со связью «Vodafone Украина». Причина — повреждение кабеля в районе поселка Еленовка. Когда связь восстановят — не известно.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Связь Vodafone в «ДНР» восстанавливать не собираются.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!”