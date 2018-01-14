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«ДНР»&nbsp;— нет связи

Жители "Л/ДНР" ищут альтернативу Vodafone

Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

14.01.2018 20:37 1196

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Сепаратистские сайты пишут, что в недореспублике ажиотаж продаж карточек оператора «Феникс».

Жители оккупированных территорий стали массово переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» — «Феникс», в «ЛНР» — «Лугаком»). В городах «ДНР» огромные очереди за карточками «Феникса». Сейчас этот оператор обслуживает более 200 тысяч звонков в час, сообщил «министр связи ДНР» Виктор Яценко.

Напомним, что с 11 января в городах «Л/ДНР» проблемы со связью «Vodafone Украина». Причина — повреждение кабеля в районе поселка Еленовка. Когда связь восстановят — не известно.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Связь Vodafone в «ДНР» восстанавливать не собираются.

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