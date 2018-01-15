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МИД Украины

Россия наряду с Сомали попала в список стран, куда украинцам не рекомендуют ездить

Инф. «ФАКТОВ»

15.01.2018 8:54 76

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МИД Украины официально обратился к гражданам с призывом избегать поездок в опасные страны. В перечне таких стран названа Россия — наряду с Йеменом, Ливией, Сирией и Сомали. Об этом на своей странице в Twitter написал государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц.

По его словам, украинские дипломаты в этих странах очень ограничены в возможностях помочь своим гражданам.

«В который раз просим украинцев не ехать в опасные страны: Ливию, Сирию, Йемен, Сомали, Россию. Наши консулы там очень ограничены в возможностях помочь, хоть делают невозможное», — отметил дипломат.

Напомним, перед Новым годом в Москве задержали бывшего военнослужащего АТО Олега Негоду. Он отправился в Саратов к своей сестре. МИД Украины был вынужден обращаться по этому поводу во внешнеполитическое ведомство Российской Федерации.

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