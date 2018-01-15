Парламент готов снять ограничения на ввоз товаров в Украину - Южанина (обновлено)

Верховная Рада уже готова отменить недавно введенные ограничения на беспошлинный ввоз товаров в Украину. Вновь вернуться к обсуждению этого вопроса парламентариев подтолкнули последние акции протеста на границе.

«Мы должны реагировать на то, что происходило в эти дни на некоторых пунктах пропуска на Львовской таможне в связи с принятыми нами изменениями в Налоговый кодекс», — заявила глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Как сообщает официальный сайт парламентария, пересмотр можно приурочить к процессу внесения поправок в Таможенный кодекс.

«При рассмотрении поправок в Таможенный кодекс в случае необходимости после согласования с правительством мы могли бы эти изменения подкорректировать», — сказала Южанина.

«Если действительно есть проблема с нормой о пересечении границы не чаще раза в 24 часа, если эта норма лишняя, то мы можем ее учесть при принятии изменений в Таможенный кодекс», — отметила депутат.

Напомним, с 1 января 2018 года поменялись правила беспошлинного ввоза товаров в Украину. Возможность ввоза товаров на сумму до 500 евро (в аэропортах — до 100 евро) и весом до 50 кг сохраняется только для тех, кто въезжает в Украину не чаще, чем раз в 72 часа, и отсутствовал в Украине более 24 часов.

Тем временем стало известно, что в парламент был внесен законопроект об отмене 24-часового ограничения для беспошлинного ввоза товаров. Как сообщает «Новое время», в документе предлагают оставить норму о въезде в страну не чаще, чем раз в 72 часа, поскольку это является достаточным для борьбы с так называемыми «челноками» на так называемым «серым» импортом.

После того, как закон начал работать, протестующие ограничили проезды к пунктам пропуска «Ягодин», «Шегини» и «Рава-Русская».