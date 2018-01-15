В Черкассах спасшие подростка рыбаки скрываются от сотрудников ГСЧС (видео)

В Черкассах сегодня, 15 января, двое подростков провалились на Днепре под лед. Чрезвычайное происшествие случилось в 150 метрах от берега, где река имеет достаточно большую глубину. Об этом «ФАКТАМ» сообщил руководитель пресс-службы ГСЧС в Черкасской области Константин Проценко:

«Неизвестно, что именно подтолкнуло ребят к прогулке по тонкому льду. Еще не было сильных морозов, поэтому толщина льда в некоторых местах составляет всего два сантиметра.

Когда подростки начали тонуть, рыбаки тут же позвонили спасателям. Но еще до приезда наших ребят одного из парней им удалось вытащить на лед. Рыбаки ломали ветки деревьев и подавали их мальчишкам. Один из тонущих, 17-летний паренек, смог ухватиться за ветку, и его вытащили. К сожалению, младшего из друзей спасти не удалось.

Интересно, что, когда через 9 минут после вызова на место происшествия прибыли спасатели ГСЧС, рыбаки, успевшие вытащить одного из ребят на лед, бросились врассыпную. Они, как никто другой, понимают, что рыбачить на тонком льду опасно, и ГСЧС их постоянно об этом предупреждает. Мы и хотели бы наградить героев, спасших паренька, но до сих пор не знаем, кто именно из рыбаков вытащил подростка из воды. Никто не признается, что вообще в этот момент был на льду".

Напомним, что на днях в Александрии рабочие, ремонтировавшие мост, чудом спасли 12-летнего мальчика, который провалился под лед и начал тонуть. Его друзья, стоявшие на берегу речки, решили, что приятель балуется, и вместо того, чтобы его спасать, начали брызгать в него водой.