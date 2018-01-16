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Стычки с полицией в Афинаэх

В Афинах полиция применила слезоточивый газ против митингующих

Инф. «ФАКТОВ»

16.01.2018 2:47 37

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В греческой столице Афинах произошли столкновения между участниками акции протеста и полицией. Об этом сообщает Deutsche Welle.

«Вечером в понедельник, 15 января, в городе мирно проходила многотысячная манифестация против законодательных изменений, которые значительно ограничивают право на проведение забастовок», — говорится в сообщении.

После того как к участникам демонстрации присоединились около сотни агрессивно настроенных сторонников леворадикальных взглядов, из колонны демонстрантов в полицию полетели пакеты с краской и камни.

Кроме демонстрации, в понедельник в стране была также объявлена однодневная всеобщая забастовка, к которой присоединились многие работники. Больше всего от последствий всеобщей забастовки пострадала транспортная отрасль, особенно общественный городской и пригородный транспорт, а также авиасообщение.

Как известно, несмотря на протесты, греческие парламентарии вечером, 15 января, приняли законы, предусматривающие ужесточение политики сбережений ради вывода экономики Греции из кризиса, а финансы страны из долговой ямы.

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