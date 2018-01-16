﻿

USD 28.57
RSS
Зенитно-ракетный комплекс

Украинские военные провели испытания обновленного зенитно-ракетного комплекса (видео)

Инф. «ФАКТОВ»

16.01.2018 9:28 184

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Государственное киевское конструкторское бюро «Луч» и украинская компания «Радионикс» провели успешные испытания модернизированного зенитно-ракетного комплекса C-125 М «Печора». Видео в Facebook опубликовала пресс-служба бюро.

В ходе испытаний с помощью ЗРК была запущена ракета 5В27Д-М2 с активной радиолокационной головкой самонаведения.

Дальняя граница зоны поражения такими ракетами составляет 40 км, максимальная высота — 25 км.

Напомним, в 2017 году Вооруженные Силы Украины, Национальная гвардия и другие силовые структуры получили от государственного концерна «Укроборонпром» 3673 единицы военной техники и вооружения. Из них 2053 единицы — совершенно новое и модернизированное вооружение.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии