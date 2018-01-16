Украинские военные провели испытания обновленного зенитно-ракетного комплекса (видео)
Государственное киевское конструкторское бюро «Луч» и украинская компания «Радионикс» провели успешные испытания модернизированного зенитно-ракетного комплекса C-125 М «Печора». Видео в Facebook опубликовала пресс-служба бюро.
В ходе испытаний с помощью ЗРК была запущена ракета 5В27Д-М2 с активной радиолокационной головкой самонаведения.
Дальняя граница зоны поражения такими ракетами составляет 40 км, максимальная высота — 25 км.
Напомним, в 2017 году Вооруженные Силы Украины, Национальная гвардия и другие силовые структуры получили от государственного концерна «Укроборонпром» 3673 единицы военной техники и вооружения. Из них 2053 единицы — совершенно новое и модернизированное вооружение.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...”