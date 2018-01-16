Украинские военные провели испытания обновленного зенитно-ракетного комплекса (видео)

Государственное киевское конструкторское бюро «Луч» и украинская компания «Радионикс» провели успешные испытания модернизированного зенитно-ракетного комплекса C-125 М «Печора». Видео в Facebook опубликовала пресс-служба бюро.

В ходе испытаний с помощью ЗРК была запущена ракета 5В27Д-М2 с активной радиолокационной головкой самонаведения.

Дальняя граница зоны поражения такими ракетами составляет 40 км, максимальная высота — 25 км.

Напомним, в 2017 году Вооруженные Силы Украины, Национальная гвардия и другие силовые структуры получили от государственного концерна «Укроборонпром» 3673 единицы военной техники и вооружения. Из них 2053 единицы — совершенно новое и модернизированное вооружение.