Цуренко впервые с 2013 года преодолела стартовый раунд Australian Open

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко, занимающая 43-е место в мировом рейтинге, стала четвертой украинкой (вслед за Элиной Свитолиной, Мартой Костюк и Катериной Бондаренко), пробившейся во второй круг Открытого чемпионата Австралии. В стартовом раунде первого в нынешнем сезоне турнира «Большого шлема» 28-летняя киевлянка одержала волевую победу над россиянкой Натальей Вихлянцевой (63-я в мире). Цуренко проиграла сопернице первый сет, однако сумела переломить ход встречи и довести матч до победы — 3:6, 6:3, 6:4.

Таким образом, Леся Цуренко впервые с 2013 года смогла преодолеть стартовый раунд на Australian Open. Кроме того, выход во второй круг турнира принес украинке 90 тысяч австралийских долларов (71,5 тысячи в американской валюте). Право выступить в третьем раунде соревнований киевлянка оспорит с победителем встречи между Кристиной Плишковой из Чехии и полячкой Агнешкой Радваньской.

Напомню, что ранее во второй круг Australian Open также пробились наши соотечественники Элина Свитолина, Катерина Бондаренко, Марта Костюк и Александр Долополов.