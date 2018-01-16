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Фонд государственного имущества

ФГИ обнародовал список госпредприятий, которые первыми выставят на продажу

Инф. «ФАКТОВ»

16.01.2018 18:57 190

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Началась подготовка к проведению конкурсов по продаже двух десятков крупнейших украинских предприятий. Об этом сообщил глава Фонда государственного имущества Виталий Трубаров.

По его словам, к приватизации, в частности, готовятся Одесский припортовый завод, Сумыхимпром, пять облэнерго и другие предприятия, доля государства в которых составляет от 50 до 100 процентов.

«Мероприятия по подготовке конкурсов включают несколько этапов, среди которых самый важный — разработка условий конкурсов и утверждение их правительством. Фонд заинтересован в прозрачной, открытой и эффективной приватизации государственных предприятий, как и большом количестве потенциальных инвесторов», — отметил чиновник.

Напомним, в ноябре прошлого года Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении за законопроект № 7066 «О приватизации государственного имущества», принятие которого является одним из условий получения Украиной очередного транша кредита МВФ.

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