У артиста балета львовского театра Санжаревского идет обыск — СМИ
Служба безопасности Украины проводит обыск в квартире артиста балета Львовского национального театра оперы и балета Николая Санжаревского, сообщает Радио Свобода.
Артист проходит в уголовном производстве по статье о содействии деятельности террористической группы или террористической организации. Во вторник, 16 января, Николай Санжаревский побывал на допросе в СБУ, откуда в сопровождении следователя уехал на место проведения обыска. От комментариев артист отказался.
Николай Санжаревский обвинения в содействии боевикам отвергает.
Ранее сообщалось, что Николай Санжаревский попал в базу «Чистилище» сайта «Миротворец»: утверждается, что он занимается антиукраинской пропагандой и сбором средств для незаконных вооруженных формирований.
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