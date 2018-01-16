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У артиста балета львовского театра Санжаревского идет обыск — СМИ

У артиста балета львовского театра Санжаревского идет обыск — СМИ

Инф. «ФАКТОВ»

16.01.2018 20:03 233

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Служба безопасности Украины проводит обыск в квартире артиста балета Львовского национального театра оперы и балета Николая Санжаревского, сообщает Радио Свобода.

Артист проходит в уголовном производстве по статье о содействии деятельности террористической группы или террористической организации. Во вторник, 16 января, Николай Санжаревский побывал на допросе в СБУ, откуда в сопровождении следователя уехал на место проведения обыска. От комментариев артист отказался.

Николай Санжаревский обвинения в содействии боевикам отвергает.

Ранее сообщалось, что Николай Санжаревский попал в базу «Чистилище» сайта «Миротворец»: утверждается, что он занимается антиукраинской пропагандой и сбором средств для незаконных вооруженных формирований.

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