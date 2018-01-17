Australian Open: Бондаренко и Савчук вышли во второй раунд парных соревнований

В среду, 17 января, на Открытом чемпионате Австралии по теннису стартовали поединки женского парного разряда, в котором принимают участие сразу несколько украинских теннисисток. Двум из них — Ольге Савчук и Катерине Бондаренко — удалось преодолеть стартовый раунд состязаний. А вот Катерина Козлова и Людмила Киченок вынуждены покинуть корты Мельбурна после первого круга.

Ольга Савчук на Australian Open выступает в паре с Ралукой Олару из Румынии. В первом раунде состязаний украинско-румынский дуэт взял верх над украинско-казахстанской парой Катерина Козлова/Юлия Путинцева — 6:3, 6:3. Следующими соперниками Савчук и Олару станут Люси Шафаржова и Барбора Стрыцова из Чехии, «посеянные» в Мельбурне под четвертым номером.

Вышла во второй круг турнира и Катерина Бондаренко, выступающая в тандеме с сербкой Александрой Крунич. На старте состязаний этот дуэт оказался сильнее Арины Родионовой из Австралии и россиянки Натальи Вихлянцевой — 6:2, 6:2. В следующем раунде Бондаренко и Крунич встретятся с Викторией Голубич из Швейцарии и сербкой Ниной Стоянович.

К сожалению, не удалось преодолеть стартовый раунд состязаний Людмиле Киченок из Днепра, составившей пару с японкой Макото Ниномия. Украинско-японский дуэт в первом круге проиграл Лесли Керхоф из Нидерландов и белоруске Лидии Морозовой — 6:7 (4), 2:6.

Добавлю, что пары, вышедшие во второй круг состязаний получат от организаторов 29 тысяч 500 австралийских долларов на двоих (23,5 тысячи в американской валюте), а дуэты, проигравшие стартовые матчи, — 18 тысяч 500 австралийских долларов на двоих (14,7 тысячи в американской валюте).

Напомню, что сегодня сразу трое украинских теннисисток пробились в третий круг одиночных соревнований в Мельбурне — Катерина Бондаренко, Марта Костюк и Элина Свитолина.