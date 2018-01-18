СНБО одобрил введение гражданского контроля за сектором национальной безопасности и обороны

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) одобрил проект закона «О национальной безопасности Украины», содержащий положения о введении гражданского контроля над сектором безопасности и обороны. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совета нацбезопасности и обороны.

Отмечается, что проект разрабатывался во взаимодействии с экспертами НАТО, США и Европейского союза с целью приведения украинского законодательства в соответствие со стандартами НАТО.

По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, после его принятия парламентом закон «О национальной безопасности Украины» объединит в себе не только базовые принципы национальной безопасности, но и вопросы демократического гражданского контроля, а также основы планирования в этих сферах.

«Скорейшее принятие этого законопроекта должно стать важным элементом в сфере защиты украинской государственности и противодействия российской агрессии», — подчеркнул секретарь СНБО.

О необходимости обеспечения гражданского контроля над сферой обороны в Украине неоднократно заявляли представители стран Альянса. Это также является обязательством по реформированию сектора обороны в соответствии со Стратегическим оборонным бюллетенем.

Напомним, на заседании СНБО стало известно, что количество противотанкового вооружения ВСУ увеличат в четыре раза.