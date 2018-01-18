В Крыму силовики рано утром задержали двух участников одиночных пикетов (обновлено, фото)

В городе Старый Крым на аннексированном полуострове утром 18 января прошел обыск в доме участника одиночных пикетов против репрессий в отношении крымских татар Гирая Куламетова. Об этом в соцсети сообщило общественное объединение «Крымская солидарность».

После обыска Куламетова задержали и увезли в автозаке. По сообщению родственников обыскиваемого, его хотят обвинить в распространении «экстремистской информации» в социальных сетях. По предварительным данным, его доставили в Кировский РОВД, суд над крымским татарином состоится в 12.00 (мск) в Кировском районном суде.

Как сообщает ресурс Крым.Реалии, информации о проведении этого обыска на сайтах российских силовых структур нет.

Практически в это же же время обыски с последующим задержанием активиста прошли в г. Белогорске. Кемала Сеитьяева также обвинили в распространении экстремистской информации в социальных сетях.

14 октября 2017 года на полуострове прошла серия одиночных пикетов против репрессий силовиков в отношении крымских татар, мусульман. Впоследствии участники этих пикетов были оштрафованы российскими судами и подверглись преследованиям.

Напомним, глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Рефат Чубаров заявлял, что оккупационные власти Крыма отправили за решетку более 60 крымских татар, сотня детей лишены родителей.