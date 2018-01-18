Классный руководитель из Перми получила 17(!) ножевых ранений, спасая учеников от ворвавшихся на урок убийц

Благодаря учительнице никто из четвероклассников не погиб, хотя двое подростков, устроившие резню, целились малышам в голову, пытаясь убить как можно больше детей

В среду, 17 января, в Перми суд арестовал на два месяца подростков, которые 15 января устроили резню в школе № 127. Об этом заявил представитель городской прокуратуры. Пока Лев и Александр остаются в больнице под круглосуточной охраной полиции. Они нанесли себе ножевые ранения. В СИЗО их отправят после того, как врачи решат, что состояние арестованных стабилизировалось.

Выездное заседание суда состоялось прямо в больнице № 4, где находятся как нападавшие, так и их жертвы. Всего ранения получили 14 школьников и учительница.

Наталья Шагулина — классный руководитель 4"Б" класса, в котором произошла резня. Именно туда ворвались во время урока Лев и Александр. Подростки были в масках. Они действовали молча. Как утверждают очевидцы, удары ножами наносили, целясь четвероклашкам в голову. Их целью было убить как можно больше детей.

Но им помешала учительница. Шагулина защищала своих учеников, сколько было сил. Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова сообщила вчера, что классный руководитель получила 17 ножевых ранений! Она буквально истекала кровью. Жизнь Шагулиной удалось спасти врачам. Учительнице в тот же день — 15 января — сделали операцию. Сутки она была без сознания. Ее подключили к системе искусственной вентиляции легких.

Наталья пришла в себя 16 января. Говорить сразу не могла, но всех узнавала, адекватно реагировала на просьбы врачей. К вечеру ее отключили от аппарата, и она уже дышала самостоятельно. Тогда к ней пустили первых посетителей. Это были высокопоставленные чиновники из Москвы. Шагулина задала им свой первый вопрос: «Как мои дети?»

Педагога прежде всего волновала судьба ее учеников. Она корила себя, что не уберегла всех своих подопечных. На самом деле, Шагулина спасла им жизнь! Каждый удар ножа, который она приняла на себя, предназначался для одного из детей. Каждый раз, толкая ошалевших от вида крови Льва и Александра, Наталья не давала им нанести смертельный удар в голову.

Ночью 17 января учительнице сделали вторую операцию.

Из всех пострадавших учеников только один получил в результате тяжелое ранение — мальчик может ослепнуть на один глаз. После нескольких консилиумов принято решение направить ребенка в Москву в Научно-исследовательский институт глазных болезней имени Гельм-гольца.

Школу № 127 временно закрыли. Официально причины не назывались, но в соцсетях пермские пользователи признаются, что дети пока боятся ходить туда на занятия. Должно, видимо, пройти какое-то время, пока страсти улягутся. Тем не менее власти решили возобновить уроки в этой школе уже сегодня.

Следственный комитет России (СКР) основной версией называет «драку между бывшими и нынешними учениками школы, в ходе которой было применено холодное оружие». Драку пытались разнять педагоги и некоторые школьники.

Однако предварительные выводы СКР не соответствуют реальной картине шокирующего инцидента в Перми. Очевидцы рассказывают, что никакой драки не было. Это было сознательное, заранее спланированное нападение, целью которого являлось массовое убийство детей, копирующее трагедию, произошедшую в 1999 году в школе «Колумбайн» в штате Колорадо. Тогда два старшеклассника — Эрик Харрис и Дилан Клиболд — ворвались во время урока в класс. У них было огнестрельное оружие и самодельные взрывные устройства. В ходе бойни Эрик и Дилан расстреляли 37 человек, из них 13 скончались. Старшеклассники покончили с собой, когда появилась полиция. В операции было задействовано элитное спецподразделение SWAT по борьбе с терроризмом. Пришлось также подключать саперов, потому что Харрис и Клиболд успели заминировать несколько помещений в школе.

Знакомые 16-летнего Льва Биджакова утверждают, что он восхищался убийцами из школы «Колумбайн». Разместил на своей страничке в «ВКонтакте» видео трагедии в Колорадо. Лев относится к разряду так называемых трудных подростков. Сообщается, что его оставили на второй год за плохую учебу и поведение. Он состоял на учете в психоневрологическом диспансере. За пару дней до нападения заявил своему приятелю, что его «все достало».



* Окровавленного, полуголого Льва Биджакова вывели из школы сотрудники Росгвардии



Официальной версии противоречит и тот факт, что Лев и Александр ворвались в младший класс. Напасть на своих сверстников они побоялись.

Школа № 127 в Перми, как и другие школы в большинстве российских городов, охраняется. На входе установлены турникеты. Пройти можно только по электронному пропуску. Утром 15 января на входе дежурила сотрудница частного охранного предприятия «Аякс-безопасность» Яна Галкина. Женщина знала Льва и Александра в лицо. Она заметила, что подростки попытались пройти через турникет по одному пропуску. Это был пропуск Александра. Галкина сделала им замечание. Лев заявил, что забыл свой пропуск дома. Охранница не знала, что Биджаков ушел из школы и учится уже в колледже. Следуя инструкции, она дала ему журнал регистрации посетителей. Он написал в нем свою фамилию, указал класс — 10"А". И приписал: «Забыл». Это слово означало причину отсутствия пропуска.

После этого Галкина пропустила подростков. А через несколько минут к ней подбежали испуганные школьники и сказали, что в 4"Б" классе какие-то парни убивают детей. Охранница сразу же нажала «тревожную» кнопку, вызвав сотрудников «Аякс-безопасности». Они приехали через пять минут и сразу направились в класс, где Наталья Шагулина отчаянно отбивалась от нападавших.

Именно сотрудник охранного предприятия, а не полицейские, обезоружил Льва и Александра. Он же передал окровавленных подозреваемых бойцам Росгвардии, которые приехали в школу позже всех.

* На фото в заголовке: Наталья Шагулина