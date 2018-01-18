В Австралии беспилотник спас двух тонущих подростков (фото)

Подростки в возрасте 15 и 17 лет оказались за пределами безопасной зоны для купания возле пляжа Леннокс-Хед в штате Новый Южный Уэльс. Они отплыли на 700 метров от берега и пытались справиться с волнами, достигавшими трех метров в высоту, передает русская служба Би-Би-Си.

Подростков заметил отдыхающий на пляже, где как раз готовились к проведению учений по применению беспилотников для оказания помощи утопающим. Спасатели сразу же направили к подросткам дрон, который сбросил спасательное оборудование и помог им добраться до берега.

Заместитель премьер-министра штата Новый Южный Уэльс Джон Бариларо назвал спасение историческим: «Никогда прежде дрон не использовали для спасения людей. Это произошло впервые». А начальник спасательной службы Джаи Шеридан, управлявший дроном, назвал опыт по спасению людей нереальным, а дрон — невероятно эффективным спасательным оборудованием. По его словам, вся операция заняла чуть больше минуты, а на классические способы понадобилось бы в три раза больше времени.



Правительство штата Новый Южный Уэльс в декабре заявляло, что в разработку беспилотников для спасения людей на побережье вложено 430 тысяч австралийских долларов (340 тысяч долларов США). Все они предназначены для разных целей: существуют дроны для обнаружения акул, для спасения утопающих, есть также оснащенные громкоговорителями и мигалками. Испытания беспилотников закончатся в апреле. После этого будет принято решение об использовании дронов на территории всего штата.