Трамп предложил перенести из Минска переговоры по Донбассу, - Назарбаев

Президент США Дональд Трамп выступил с предложением перенести из Минска в другое место переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом сообщил на пресс-конференции в Нью-Йорке по итогам заседания Совета безопасности ООН президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает «Интерфакс».

«Мы говорили о том, что «Минск-1» застопорился, в тупике, нужен «Минск-2». Дональд Трамп говорит: «Давай в другом месте (проведем — ИФ)». Я говорю: «Давайте», — сказал Назарбаев.

«Вообще это первоначально должно было быть в Казахстане. Я поездки делал, чтобы собрать всех, чтобы встретились там. Так договорились, что в этом направлении будем работать», — добавил президент Казахстана.

Также казахстанский лидер высказал мнение, что минские договоренности зашли в тупик, и нужно миротворцев вводить в Донбасс и Луганск, чтобы они определили границу.

Ранее сообщалось, что миссия США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала Российскую Федерацию вернуть своих представителей в Общий центр контроля и координации прекращении огня (СЦКК) и приказать контролируемым ею боевикам прекратить огонь на Донбассе.