Банда псевдоколлекторов похищала и пытала бизнесменов, требуя подписать долговые расписки

Одного пострадавшего похищали дважды, еще один умер от пыток

Дело пяти рецидивистов из преступной организации по вымоганию денег вскоре начнет рассматривать Орджоникидзевский суд Харькова. Шестой участник банды — один из организаторов — пока скрывается от правоохранителей (вероятно, на временно неподконтрольной территории).

Трое участников банды были задержаны 6 февраля 2017 года на блокпосте «Песочин», когда вместе с жертвой пытались выехать из Харькова. Помог в этом правоохранителям сам потерпевший. Как оказалось, это было уже второе его похищение одними и теми же преступниками, рассказала «ФАКТАМ» сотрудник пресс-службы прокуратуры Харьковской области Ольга Дутова.

Спасенный — бизнесмен из Луганска. В 2014 году, после захвата города террористами, он переехал в Харьков. А в конце 2016-го его похитили и, удерживая связанным в каком-то гараже, пытали, угрожали убить его и родных и требовали подписать долговые обязательства на крупную сумму денег. Отпустили еле живого, лишь когда мужчина все подписал. Однако таких денег у него не было, и отдать вымогателям он их не смог.

Поэтому в начале февраля 2017 его опять выкрали, завезли в тот же гараж и начали все сначала. В этот раз от похищенного требовали переоформить на нужных людей его квартиру в Луганске и четыре принадлежащих семье автомобиля. Мужчине пришлось согласиться, и его повезли на квартиру, которую тот снимал вместе с семьей — за документами на имущество.

Чтобы домашние ничего не заподозрили, двое похитителей остались в машине (старенькие «жигули», кстати, принадлежали жертве). Третий остался дежурить возле двери в квартиру, чтобы похищенный не убежал. И потерпевший, на несколько минут оставшись без присмотра, успел позвонить правоохранителям и сообщить о происходящем. Вскоре силами СБУ и полиции, перекрывшими выезды из города, преступники были задержаны.

Расследуя уголовное производство, открытое в отношении задержанных за похищение человека и вымогательство, правоохранители вышли на остальных участников банды. На их счету, как оказалось — несколько таких же эпизодов, один из которых закончился смертью жертвы.

Организовали банду в 2014 году жители Киева и Харькова (на тот момент 48 и 59 лет), которые познакомились во время отбывания очередных сроков. Они привлекли еще четверых сообщников 28−57 лет. «Работали» злоумышленники в Харькове (киевские участники приезжали туда на время «проведения операций»). Для совершения преступлений приобрели автомобили, оружие, мобильные телефоны.

Двое из этой группы под видом успешных бизнесменов искали богатых людей, о которых было известно, что они одалживали гражданам большие суммы. Злоумышленники, входя в доверие, узнавали имена должников, наводили справки о них, выясняли семейное и имущественное положение, распорядок дня, маршруты передвижения и проч. После чего знакомились с ними и под видом инвесторов, желающих вложить большие суммы в бизнес, назначали встречи, на которых похищали жертву.

Роли в группе были четко распределены. Двое участников действовали на стадии подготовки, двое «подключались» при похищении и дальнейшей «работе». Один из организаторов постоянно координировал действия группы по телефону, второй непосредственно руководил на месте преступления.

Похищенных по нескольку дней содержали в специально снятом для этого гараже на окраине Харькова. Их подвергали психологическим и физическим пыткам, требуя подписать долговые расписки на большие суммы. Причем кредиторами в этих расписках значились реальные люди, одалживавшие им деньги ранее. Но фигурировавшие в расписках суммы значительно превышали долг. Поэтому все жертвы считали, что «коллекторов» к ним прислали кредиторы.

Такой версии поначалу придерживалось и следствие, но информация о причастности кредиторов к похищениям должников, не подтвердилась. А часть этих долгов вообще оказалась несуществующей.

Первой жертвой, известной следствию, стала женщина, похищенная в начале 2016 года. В декабре 2016-го был похищен мужчина, однако вымогатели переусердствовали, избивая его. Когда тот почти перестал подавать признаки жизни, жертву вывезли из гаража и выбросили в лесопосадке возле проходной одного из предприятий Харькова. Там его нашли рабочие, однако мужчина к тому времени был мертв.

Никто из выживших пыток не вынес: люди соглашались на все условия похитителей. Однако и всего, что требовали от них злоумышленники, отдать, по информации следствия, не смогли. Хотя часть требуемых денег передали, опасаясь за свою жизнь.

Во время следствия были задержаны еще двое участников группы. Один из организаторов успел сбежать и объявлен в розыск. Подсудимым инкриминируется создание и участие в преступной организации, похищение людей, вымогательство, незаконное обращение с оружием, нанесение тяжких телесных повреждений (в том числе повлекших смерть). Им грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.