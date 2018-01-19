Папа Римский остановил «папомобиль», поспешив на помощь к упавшей с лошади женщине (видео)

Во время своего визита в чилийский город Икике Папа Римский Франциск, проезжавший в своем «папамобиле» по улицам, остановил весь свой кортеж, чтобы поспешить на помощь к женщине-полицейскому, упавшей с испугавшейся машин лошади. Франциск подошел к пострадавшей и ждал вместе с ней прибытия «скорой помощи», разговаривая с ней и утешая.

По счастью, серьезных повреждений женщина не получила.

Ранее сообщалось, что понтифик во время перелета из Сантьяго в Икике, обвенчал прямо в воздухе пару влюбленных бортпроводников.