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Папа Римский останавливает «папамобиль»

Папа Римский остановил «папомобиль», поспешив на помощь к упавшей с лошади женщине (видео)

Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

19.01.2018 10:17 193

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Во время своего визита в чилийский город Икике Папа Римский Франциск, проезжавший в своем «папамобиле» по улицам, остановил весь свой кортеж, чтобы поспешить на помощь к женщине-полицейскому, упавшей с испугавшейся машин лошади. Франциск подошел к пострадавшей и ждал вместе с ней прибытия «скорой помощи», разговаривая с ней и утешая.

По счастью, серьезных повреждений женщина не получила.

Ранее сообщалось, что понтифик во время перелета из Сантьяго в Икике, обвенчал прямо в воздухе пару влюбленных бортпроводников.

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