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Вакцинация от кори

Корь в Украине: в МОЗ констатируют перебои с поставками вакцины

Инф. «ФАКТОВ»

19.01.2018 11:14 126

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Минздрав Украины признал наличие перебоев с поставками вакцины от кори в Киев и пять областей — Кировоградскую, Ровенскую, Житомирскую, Одесскую и Ивано-Франковскую. И именно в этих регионах в настоящее время зафиксировано наибольшее число заболевших, сообщила в ВР и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, всего в Украине за две недели 2018 года корью заболели 1285 взрослых и детей.

«За две недели 2018 года уже заболели 1285 взрослых и детей. В 2018 году больше всего случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской — 275, Черновицкой — 274, Закарпатской — 194, Одесской — 157, а в Киеве — 84 больных», — сказала Супрун.

По словам главы Минздрава, в настоящее время осуществляется перераспределение вакцин по регионам с целью ликвидации дефицита.

А уже в апреле в Киев должна прибыть новая партия вакцин — более миллиона доз.

«Но, учитывая растущий спрос, министерство и партнеры ЮНИСЕФ и производитель принимает меры на поставки дополнительной партии в короткие сроки», — цитирует Супрун 112 Украина.

Напомним, в Одесской области от кори умер полуторагодовалый ребенок.

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