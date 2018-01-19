Получение транша МВФ в первом квартале маловероятно, — НБУ

Национальный банк считает, что если Украина не получит следующий транш от Международного валютного фонда до июля, то программа сотрудничества, вероятно, будет прекращена. Об этом в интервью «Українським Новинам» сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.

По его мнению, это связано с замедлением реформ. Ранее Национальный банк прогнозировал получение от МВФ двух траншей: в первом и третьем кварталах 2018 года на общую сумму 3,5 миллиарда долларов.

«Сейчас мы заново оцениваем, насколько это вероятно, но чисто технически первый квартал уже не выглядит реальным. Более реалистично уже получение транша во втором квартале. Когда мы получим транш, в первом или втором квартале, значения для инфляции особого нет. Важнее сам факт продолжения сотрудничества», — сообщил Сологуб.

По мнению замглавы НБУ, отсутствие решения по траншу МВФ до конца второго квартала (конца июня), будет свидетельствовать о том, что текущая программа EFF с высокой вероятностью уже не возобновится. «Если теоретически украинское правительство за 2 месяца до выборов захочет принять кучу непопулярных реформ, то оно деньги получит. Но вопрос в том, что вероятность этого низкая», — ответил он на вопрос о том, выделяет ли МВФ кредиты странам, в которых предстоят выборы.

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