Обесточенными в Украине остаются 688 населенных пунктов

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщают, что на данный момент в стране не наблюдается опасных метеорологических явлений, а погодные условия стабилизировались.

По данным ГСЧС, автомобильные заторы на дорогах общего пользования не зафиксированы.

На участках автодороги М-05 Киев — Одесса (с. Большие Трояны Кировоградской области и с. Ладыжинка Черкасской области) движение восстановлено в обоих направлениях.

«Полностью восстановлено энергоснабжение населенных пунктов в Винницкой, Волынской, Донецкой и Сумской областях. Остаются обесточенными 688 населенных пунктов (Одесская — 470, Черкасская — 155, Черниговская — 48, Полтавская — 10, Кировоградская — 4, Николаевская — 1)», — сообщают в ведомстве.

По Одесской области: в Измаиле полностью восстановлено электроснабжение, в Арцизе остается восстановить подачу электроэнергии в 5 многоэтажных домов, в Килии восстановлено электроснабжение роддома и больницы, без электричества остается жилой сектор, восстановительные работы продолжаются в Вилково.

В Черкасской области без водоснабжения остается областной центр — идут работы по восстановлению электроснабжения насосной станции, которые замедляются в связи с осложненным доступом к местам ремонта. К распиливанию поваленных деревьев дополнительно привлечены силы ГСЧС, организован подвоз воды населению и на социальные объекты.

Как сообщали fakty.ua, в пятницу, 19 января, в 5.10 произошла авария, которая остановила подачу энергии на насосную станцию в Черкассах.