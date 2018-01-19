Церемония похорон Долорес О'Риордан будет закрытой, - СМИ

Похороны вокалистки The Cranberries Долорес О'Риордан состоится 23 января, сообщает УНН со ссылкой на NME.

По информации издания, во вторник, 23 января, заупокойную мессу отслужат в церкви святого Эльвия в Баллибрикене (графство Лимерик, Ирландия), после чего певицу похоронят.

СМИ сообщают, что церемония прощания пройдет закрыто. Траурное же мероприятие для поклонников состоится в воскресенье, 21 января в церкви святого Иосифа в Лимерике.

Как сообщали fakty.ua, всемирно известная ирландская певица скоропостижно скончалась 15 января в одном из лондонских отелей