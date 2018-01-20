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Сегодня чествуют защитников Донецкого аэропорта

Сегодня чествуют защитников Донецкого аэропорта

Инф. «ФАКТОВ»

20.01.2018 12:02 76

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20 января отмечается День памяти защитников Донецкого аэропорта.

Об этом сообщает Униан.

В этот день три года назад упали стены Донецкого аэропорта. За это время 200 украинских бойцов погибли, еще полтысячи получили ранения.

Киборгами непокоренных украинцев назвали сами террористы. Мол, только роботы способны выстоять в таких нечеловеческих условиях.

О киборгах снят художественный фильм, который вышел в 2017 году. После кровопролитных боев аэропорт стал символом героизма для всех украинцев.

Напомним, в ночь с 21 на 22 января 2015 года защитники Донецкого аэропорта имени Прокофьева покинули территорию, которую они удерживали под шквальным огнем 242 дня.

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