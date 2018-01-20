«Динамо» не смогло одолеть десятую команду чемпионата Норвегии

Киевское «Динамо» в рамках подготовки ко второй части сезона и, в частности, к матчам Лиги Европы с греческим АЕКом (15 февраля — в Афинах, 22-го — в Киеве), провело на сборе в Испании второй контрольный матч. Соперником подопечных Александра Хацкевича стала десятая команда по итогам прошлого чемпионата Норвегии «Хоугесунд». Встреча завершилась вничью — 1:1(Гонсалес, 28 -- Халлеваг, 12).

«Динамо» (состав в первом тайме): Бущан, Морозюк, Бурда, Кадар, Миколенко, Ротань, Буяльский, Гармаш, Вербич, Гонсалес, Беседин.

«Динамо» (состав во втором тайме):Рудько, Кендзера, Хачериди (Пантич, 67), Шабанов, Пиварич, Шепелев, Шапаренко, Смирный, Гусев, Калитвинцев, Хлебас (Алексеев, 67).

Следующий спарринг на Пиренеях «бело-синие» сыграют 23 января с австрийским «Штурмом».

Провели 20 января товарищеские матчи и другие украинские клубы: «Шахтер» -- «Лудогорец» (Болгария) — 2:2 (Зубков, 57, Феррейра, 63 -Марселиньо, 42, Жоао Пауло, 70), «Ворскла» -- «Ягеллония» (Польша) -- 2:1(Шарпар, 30, Одарюк, 62 — Шеридан, 40), «Александрия» -- «Сепси» (Румыния) — 1:1 (гол в составе командыШарана на 2-й минуте забил игрок, находящийся на просмотре).

Ранее fakty.ua сообщали, что в первой контрольной игре в Испании «Динамо» проиграло швейцарскому «Санкт-Галлену».