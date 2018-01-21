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Боевики продолжают устраивать провокации на Донбассе

Боевики продолжают устраивать провокации на Донбассе

Инф. «ФАКТОВ»

21.01.2018 7:44 107

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За прошедшие сутки противник шесть раз нарушил режим тишины, обстреляв позиции ВСУ из минометов, вооружения БМП, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Вторая половина прошедших суток, начиная с 17:00, прошла без нарушения режима прекращения огня. Вдоль всей линии разграничения сторон не было зафиксировано ни одного обстрела. Но вчера днем российско-оккупационные группировки совершили обстрелы опорных пунктов Вооруженных Сил Украины, в том числе и из оружия, которое запрещено Минскими договоренностями», — говорится в сообщении.

На Луганском направлении враг из гранатометов различных видов устроил непродолжительное обстрел укреплений ВСУ возле Луганского.

«На Донецком направлении эпицентром вооруженной нестабильности стало Приазовье — возле Водяного враг неоднократно вел огонь по нашим позициям из 120-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Также в этом районе вокруг Широкиного противник применил минометы калибра 82-мм и автоматические станковые гранатометы», — подчеркнули в штабе АТО.

Напомним, 20 января, боевики на Донбассе 6 раз нарушили режим перемирия, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранение, а еще четверо — боевые травмы.

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