Николаевская полиция объявила сбор средств для помощи семье погибшего в перестрелке полицейского

Как уже сообщали «ФАКТЫ», 19 января в Одессе от тяжелых ранений, полученных при задержании вооруженного преступника умер 27-летний участковый офицер Приморского отдела полиции Сергей Пригарин.

Сергей рос и учился в Николаевской области. У него остались жена и двухлетняя дочь.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, правоохранители совместно с одесскими коллегами объявили сбор помощи семье погибшего полицейского.

«Будем благодарны за вашу поддержку семьи земляка, настоящего офицера, который отдал самое дорогое — жизнь, выполняя свой служебный долг. Все неравнодушные, кто хочет помочь семье погибшего, могут перечислять средства на карту жены погибшего полицейского. Карточка Приватбанка № 4 149 497 867 576 615. Получатель Пригарина Ксения Геннадьевна. Спасибо за поддержку!» — обращаются полицейские.

В то же время, сообщается, что уже известны случаи мошенничества, когда на трагедии пытаются заработать нечистые на руку люди.