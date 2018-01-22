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Николаевская полиция объявила сбор средств для помощи семье погибшего в перестрелке полицейского

Николаевская полиция объявила сбор средств для помощи семье погибшего в перестрелке полицейского

Руслан ПОДГОРНЫЙ специально для «ФАКТОВ» (Николаев)

21.01.2018 13:31 333

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Как уже сообщали «ФАКТЫ», 19 января в Одессе от тяжелых ранений, полученных при задержании вооруженного преступника умер 27-летний участковый офицер Приморского отдела полиции Сергей Пригарин.

Сергей рос и учился в Николаевской области. У него остались жена и двухлетняя дочь.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, правоохранители совместно с одесскими коллегами объявили сбор помощи семье погибшего полицейского.

«Будем благодарны за вашу поддержку семьи земляка, настоящего офицера, который отдал самое дорогое — жизнь, выполняя свой служебный долг. Все неравнодушные, кто хочет помочь семье погибшего, могут перечислять средства на карту жены погибшего полицейского. Карточка Приватбанка № 4 149 497 867 576 615. Получатель Пригарина Ксения Геннадьевна. Спасибо за поддержку!» — обращаются полицейские.

В то же время, сообщается, что уже известны случаи мошенничества, когда на трагедии пытаются заработать нечистые на руку люди.

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