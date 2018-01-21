В Кабуле погибло больше украинцев - МИД

После того как подтвердилась информация о гибели гражданина Украины в результате теракта в кабульском отеле, МИД Украины сообщил о «погибших украинцах», что означает увеличение числа жертв среди граждан Украины.

Подробности дипломатическое ведомство обещает обнародовать в понедельник, 22 января.

Глава МИД Павел Климкин в своем Twitter также сообщил о том, что среди погибших может быть больше украинцев.

«Ужасное известие из Афганистана. Решительно осуждаю террористическую атаку в Кабуле. Искренние сочувствия родным и близким погибших. К сожалению, есть опасность, что украинцев среди погибших может быть больше. Ведется постоянная работа с властью на местах», — написал Климкин.

Напомним, как ранее стало известно, что при атаке на отель в Кабуле погиб украинец.