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В Кабуле погибло больше украинцев&nbsp;— МИД

В Кабуле погибло больше украинцев - МИД

Инф. «ФАКТОВ»

21.01.2018 17:48 383

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После того как подтвердилась информация о гибели гражданина Украины в результате теракта в кабульском отеле, МИД Украины сообщил о «погибших украинцах», что означает увеличение числа жертв среди граждан Украины.

Подробности дипломатическое ведомство обещает обнародовать в понедельник, 22 января.

Глава МИД Павел Климкин в своем Twitter также сообщил о том, что среди погибших может быть больше украинцев.

«Ужасное известие из Афганистана. Решительно осуждаю террористическую атаку в Кабуле. Искренние сочувствия родным и близким погибших. К сожалению, есть опасность, что украинцев среди погибших может быть больше. Ведется постоянная работа с властью на местах», — написал Климкин.

Напомним, как ранее стало известно, что при атаке на отель в Кабуле погиб украинец.

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