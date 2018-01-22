В ПАСЕ выбрали нового председателя
Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко вместе с делегацией Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы находится в Страсбурге, где начала работу январская сессия ПАСЕ.
«Начинается сложная сессия ПАСЕ: выборы руководящих органов, нового президента ассамблеи, группы Европейской народной партии, председателей комитетов. На январскую сессию россияне не подали свою делегацию, но план их возвращения без всяких предпосылок остается и является рабочим для очень многих в ассамблее. Поэтому политический год будет тяжелый и наше единство очень важно», — сообщила в Facebook Ирина Геращенко.
Парламентская ассамблея СЕ избрала своего президента. Им стал итальянский политик Микеле Николетти.
Как сообщали fakty.ua, народный депутат, глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявлял, что весь нынешний год в организации будет вестись борьба с российским лобби.
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