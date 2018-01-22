В Прилуках крупная авария, дома подтоплены нечистотами (фото)

Город Прилуки Черниговской области уже четвертый день не может ликвидировать последствия аварии на канализационном коллекторе. Подачу воды в городе ограничили тремя часами в сутки.

Разрушение канализационного коллектора в Прилуках произошло вечером 19 января. Жители двух улиц пожаловались, что их дома подтоплены сточными водами из канализации.

В КП «Прилукитепловодоснабжение», на балансе которого находится коллектор, сообщают, что к работам пришлось привлечь 12 единиц коммунальной спецтехники и техники МЧС. Вокруг аварийного участка постоянно откачивается вода. Спасательные бригады работают круглосуточно. Сам коллектор находится на глубине около 14 метров. Разрушенный участок предположительно располагается под Иоасафской площадью.

Как уточнили в мэрии города, подача воды населению на время ликвидации аварии будет осуществляться с 9.00 до 12.00.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям объяснили, что сейчас пытаются отвести сточные воды в другую ветвь канализационного коллектора. В ближайшее время планируется создать две обводные линии и подключить их к глубинным насосам.

Напомним, ранее из-за аварии режим чрезвычайной ситуации был объявлен в Черкассах.

Фото ГО Небайдужі Прилучани/Facebook, Ksenaprk/Facebook