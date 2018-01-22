Боевики на Донбассе обстреляли оккупированный ими же город

Российско-оккупационные войска вечером 22 января из тяжелого вооружения, предположительно 82-миллиметровых минометов, обстреляли город Докучаевск, расположенный на оккупированной территории.

Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, по неподтвержденным данным, в результате обстрела есть пострадавшие среди местного гражданского населения.

Отмечается, что украинские военнослужащие, которые выполняют боевые задачи вблизи населенного пункта Новотроицкое, видели, что во время обстрела украинских позиций из минометов 82-го калибра боевики вели огонь как в сторону опорных пунктов сил АТО возле Новотроицкого, так и в сторону захваченного ими же Докучаевска.

«Таким образом российские наемники в очередной создают условия для обвинения украинских военных в обстрелах мирных прифронтовых населенных пунктов», — отметили в штабе.

Как сообщалось ранее, сегодня, 22 января, оккупационные войска совершили 22 обстрела позиций украинских военнослужащих, один наш воин погиб.