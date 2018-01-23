В Киеве из-за резкого снижения температуры с 23 января развернут дополнительные пункты обогрева

Начиная со вторника, 23 января, в столице появятся 30 пунктов обогрева (уже сообщалось, что неделю назад по городу открыли 20 точек). Об этом заявили в комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций горгосадминистрации. Такая необходимость продиктована резким снижением температуры.

Пункты обогрева разместят в помещениях коммунальных предприятий, больницах и территориальных подразделениях департамента соцполитики. Каждый, кому в эти морозные дни, понадобится помощь, может обратиться за ней в эти пункты, 19 из которых будут работать круглосуточно.

В пунктах предусмотрены места для отдыха, здесь можно согреться чаем, получить необходимую первую медицинскую помощь (пункты оснащены аптечками).

Точки для обогрева людей размещаются во всех районах Киева:

В Голосеевском районе (пункты открыты с 8.00 до 17.00)

Жэу-105 (улица Тарасовская, 2), жэу-107 (улица Касияна, 8), жэу-201 (улица Академика Заболотного, 20а);

В Дарницком районе (пункты работают круглосуточно)

Жэу-201 (улица Анны Ахматовой, 2а), жэу-203 (Харьковское шоссе, 172б), управляющая компания по ОЖФ, жэу -207 (улица Харченко, 47),

В Деснянском районе

Территориальный центр социального обслуживания (ТЦСО), улица Беретти, 18 (круглосуточно), Жэу-302 (улица Курчатова, 3, с 8.00 до 17.00), жэу-305 (улица Сабурова, 3а, с 8.00 до 17.00);

В Днепровском районе (пункты работают в круглосуточном режиме)

Киевская городская клиническая больница № 11 (улица Рогозовская, 6), № 2 (улица Краковская, 13), Русановское отделение территориального центра соцобслуживания (Русановский бульвар, 4);

В Оболонском районе (пункты работают круглосуточно)

Пункет № 1 в отделении оперативного реагирования (улица Иорданская, 7а), пункт обогрева № 2, жэу № 512 (улица Попова, 1), жэу № 515, пункт № 3 (улица Джерельная, 3);

В Печерском районе

Жэу «Печерскжилье» (бульвар Дружбы народов, 30/1, круглосуточно), жэу «Крещатик» (улица Бассейная, 5а, с 9.00 до 18.00), жэу «Печерская брама» (бульвар М. Примаченко, 3, с 9.00 до 18.00);

В Подольском районе

Управляющая компания Подольского района (улица Светлицкого, 35, круглосуточно), «Шэу» Подольского района (переулок Электриков, 19а, круглосуточно), Управляющая компания Подольского района (улица Хоревая, 36, с 9.00 до 18.00);

В Святошинском районе

ТЦСО (отделение по работе с инвалидами, улица Жмеринская, 22а, круглосуточно, банк одежды), ТЦСО (отделение соцпомощи дома № 2, улица Чернобыльская, 9, банк одежды, круглосуточно), ООО «Днепр» (бульвар Кольцова, 12, с 9.00 до 18.00);

В Соломенском раойне (пункты работают круглосуточно)

Приемный покой Киевской городской клиники № 4 (улица Соломенская, 17), Киевской городской клинической больницы № 6 (проспект Комарова, 3), Дом соцопеки -- ночного пребывания (улица Суздальская, 4/6);

В Шевченковском районе

ТЦСО (улица Сальского, бывшая Котовского, 33, площадка № 1, с 9.00 до 18.00), ТЦСО (улица В. Василевской, 11а, круглосуточно), ТЦСО (улица Половецкая, 14−16, с 9.00 до 18.00).

Пункты обогрева будут функционировать в зависимости от погодных условий.

Напомним, что на зимний период разработан график работы социальных патрулей в местах скопления бездомных: в Шевченковском районе (железднодорожный вокзал), Соломенском районе (станция «Киев-Волынский», Привокзальная площадь), в Дарницком районе — пригородный вокзал «Дарница» (улица Привокзальная, 1). Патрулирование осуществляется без выходных и праздничных дней (и продолжится до апреля 2018-го). Людям оказывают социальные услуги, выдаются направления на бесплатное медобследование. Около 200 людей ежедневно кормят мобильные бригады (в их состав входят социальные работники, повар и водитель).