«Мы знаем, где находится первая чудотворная икона Киевской Руси – святого Николая Мокрого»

В Софийском соборе отреставрирован старинный киот, в котором хранилась бесценная реликвия. Стоит задача вернуть икону в Украину

— Я уже давно живу в Австрии, когда приезжаю в Киев, обязательно иду в Софийский собор к Оранте (мозаике ХI с изображением Божьей Матери. — Авт.), — говорит солистка Венской оперы народная артистка Украины Виктория Лукьянец. — Возможно, это звучит как богохульство, но Оранта для меня, словно живая. Лет 20 я приходила в Софийский собор, стараясь не привлекать к себе внимание. Но пару лет назад решила зайти к генеральному директору Национального заповедника «София Киевская» Неле Куковальской — предложила дать в соборе благотворительный концерт.

Выручка от выступления Виктории Лукьянец в Софийском соборе в декабре 2016 года предназначалась на реставрацию киота (богато украшенного дубового шкафа), который был изготовлен 150 лет назад для размещения в нем первой из известных чудотворных икон Киевской Руси — святого Николая Мокрого (эта реликвия датируется ХI веком). На днях в стенах собора с участием Виктории Лукьянец прошла презентация отреставрированного киота. Воссоздание его первозданного вида обошлось в 28 тысяч гривен.



* Киот, созданный в XIX веке для чудотворной иконы Николая Мокрого, отреставрирован за деньги от продажи билетов на концерт Виктории Лукьянец, который знаменита певица дала в Софийском соборе

-- Теперь осталось вернуть в Украину чудотворную икону Николая Мокрого и поместить в этот киот, — говорит генеральный директор национального заповедника «София Киевская» Неля Куковальская. — Мы знаем, где находится бесценная реликвия — в церкви Святой Троицы в Нью-Йорке. Ее настоятель отец Владимир Вронский явно не хочет, чтобы чудотворная икона покинула стены вверенного ему храма.

— Откуда уверенность, что там находится икона из Софийского собора?

— Я видела ее там своими глазами, — Неля Михайловна демонстрирует на экране мобильного телефона, фотографии чудотворной иконы. — Эти снимки я сделала в прошлом году в церкви Святой Троицы. На 99 процентов уверена, что это оригинал. Впрочем, окончательный ответ о подлинности должна дать экспертиза, запланированная на февраль. Об этом договорились церковные иерархи Украины и США.



* Чудотворная икона Николая Мокрого была вывезена из Киева в 1943 году

-- Чудотворная икона исчезла во время Второй мировой войны, -- продолжает Неля Куковальская. -- Обнаружить ее удалось в ходе поисков останков князя Ярослава Мудрого. «ФАКТЫ» рассказывали эту поразительную историю. Напомним, что она началась летом 2009 года, когда сотрудники Национального заповедника «София Киевская» вскрыли в Софийском соборе старинный мраморный саркофаг, в котором, согласно документам, хранились останки князя Ярослава и какой-то женщины (предположительно -- его второй жены, шведской принцессы Ингигерды). Специалисты намеревались всесторонне изучить останки, однако их ждало разочарование: в саркофаге лежал один скелет, который, как показали исследования, принадлежал женщине, всю жизнь занимавшейся тяжелым физическим трудом.

— Впервые комиссия Софийского заповедника вскрыла саркофаг в 1936 году, — рассказала «ФАКТАМ» ведущий научный сотрудник Национального заповедника Ирина Марголина. — Обнаружили там перемешанные кости, сфотографировали их. Через три года усыпальницу снова открыли, чтобы отправить прах в Ленинград в Институт этнографии и антропологии. Его ученые сложили из имевшихся останков два скелета. Один из них — мужчины 65−70 лет (как раз в таком возрасте умер Ярослав Мудрый), второй — женщины. Знаменитый антрополог и скульптор Михаил Герасимов по черепу князя сделал его скульптурный портрет, ставший затем широко известным.

Первое, о чем мы подумали, — останки не вернули из Ленинграда, а записали, что возвратили. Но затем были обнаружены документальные доказательства того, что эта версия ошибочна.

Основной стала версия, о которой мы прочли в статье ученого, митрополита Украинской автокефальной православной церкви Иллариона (Огиенко), опубликованной в 1954 году в Канаде. Он написал, что останки князя Ярослава и чудотворная икона Николая Мокрого были вывезены из Киева во время Второй мировой войны и оказались в США. У нас не было оснований сомневаться, что икона действительно попала за океан. А вот по поводу сообщения об останках князя полагали, что уважаемый митрополит что-то напутал, ведь у нас имелись документы, согласно которым прах Ярослава покоится в саркофаге в Софийском соборе. Но оказалось, ошибались мы, а не он.



* Неля Куковальская (слева) заверила Викторию Лукьянец, что чудотворная икона Николая Мокрого будет возвращена в Украину. Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Руководитель центра исследований историко-культурного наследия Украины из Киева Сергей Кот обратился за помощью в поисках к старейшим членам украинской диаспоры в Америке. И вот один из них — Михаил Герц — прислал письмо, где рассказал историю, которую услышал от своего хорошего знакомого: осенью 1943 года находившийся в Киеве архиепископ Никонор решил взять с собой некоторые святыни Софийского собора, однако оккупанты не разрешили ему это сделать. Тогда он попросил немецкого офицера Пауля фон Дембаха, которому доверял, вывезти прах Ярослава Мудрого, чудотворную икону Николая Мокрого и личные вещи митрополита. Договорились, что офицер отдаст все это архиепископу, когда тот доберется до Варшавы. Но прибыв в польскую столицу, фон Дембах Никонора там уже не застал. Поэтому передал реликвии другому священнику — отцу Ивану Ткачуку. Тот затем эмигрировал в США, жил в Нью-Йорке на Манхэттене. Хранил коробку с останками князя и чудотворную икону… под кроватью. Ткачук давно умер. Обе его дочери вышли замуж, и где они сейчас, неизвестно.

Во втором письме Михаил Герц сообщил, что чудотворная икона находится в церкви Святой Троицы в Нью-Йорке. Вполне возможно, туда же попал и прах Ярослава.

— В 2010 году я поехала в Нью-Йорк в надежде разыскать останки князя, -- продолжает Неля Куковальская. — Пришла в консисторию (учреждение при епископе по управлению епархией), и архиепископ Антоний мне сказал: «Не ищите мощи. Я знаю, где они находятся. Мы вам их потом покажем». Больше он ничего не сообщил.

Я не опускала руки: разыскала в районе Бруклин церковь Святой Троицы. Приехала туда в церковь в воскресенье рано утром, застала богослужение, которое вели настоятель храма Владимир Вронский с сыном. В книге митрополита Болховитинова, изданной в 1825 году, дано подробное описание чудотворной иконы Николая Мокрого. Я убедилась, что этому описанию полностью соответствует образ, который находится в церкви Святой Троицы. К сожалению, настоятель храма ушел от разговора об останках Ярослава Мудрого. Но я думаю, что и они хранятся там же.

— Каким образом планируется вернуть чудотворную икону Николая Мокрого?

— Для достижения этой цели работают как государственные структуры Украины, так и церковь.

— Возможен выкуп?

— Мы рассматриваем и этот вариант. До меня доходят сведения о сумме, которую кое-кто надеется от нас получить. Более подробно рассказывать об этом рано.

Нужно сказать, что в Софийском соборе было около 30 чудотворных икон. Когда в 1934 году здесь прекратились богослужения, эти святыни отправили в музей, находившийся тогда на территории Киево-Печерской лавры. Возможно, некоторые из них продали за рубеж (в те времена советская власть подобным образом зарабатывала валюту на индустриализацию. - Авт.). Сейчас в соборе нет ни одной чудотворной иконы.