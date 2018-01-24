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Ремонт дорог

СБУ разоблачила одесские компании, незаконно "освоившие" 100 млн грн на ремонте дорог

Инф. «ФАКТОВ»

24.01.2018 1:20 36

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В пресс-центре Службы безопасности Украины (СБУ) сообщили о том, что сотрудниками ведомства был установлен факт присвоения группой компаний из Одессы более 100 млн гривен во время выполнения заказов на строительство и ремонт дорог в разных регионах Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте службы.

«Дельцы применяли схемы по уклонению от уплаты налогов, завышение стоимости проведенных работ и использованных материалов. Оперативники спецслужбы установили, что общая сумма присвоенных только за два года дельцами средств составляет более ста миллионов гривен», — говорится в сообщении.

Как утверждают правоохранители, собственники и топ-менеджеры компаний вступали в сговор с организаторами закупок для получения контрактов.

Также решениями суда доказано уклонение предпринимателями от уплаты налогов в размере пять миллионов гривен.

По результатам экспертизы, некачественное выполнение подрядчиками работ повлияло на безопасность транспортной инфраструктуры и привело к многомиллионным убыткам бюджетов разных уровней.

В результате Антимонопольный комитет оштрафовал группу компаний на более 37 млн грн и запретил участие в публичных тендерах на три года. Кроме того, материалы уголовного производства в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

Ранее сообщалось о том, что в Одессе на взятке был задержан директор крюингового агентства.

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