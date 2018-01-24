В Киеве открыли дополнительные пункты обогрева (адреса)

Снова в столице снизилась температура, поэтому постоянная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям горгосадминистрации приняла решение с 24 января открыть дополнительные пункты обогрева. Они располагаются в больницах, подразделениях департамента социальной политики, на коммунальных предприятиях. В таких точках каждый может согреться в морозную погоду и получить первую медпомощь (пункты оснащены аптечками).

Как сообщают в столичной горгосадминистрации, в целом по городу работают 44 пункта для обогрева, из которых 19 — круглосуточно.

— В нашем пункте на Дружбы Народов, 30/1 ведется журнал посещений, и обычно в морозы человек 10−15 точно заходят погреться, выпить чаю, кому-то можно оказать и медпомощь — на такой случай у дежурного есть аптечка, -- рассказал «ФАКТАМ» главный инженер управляющей компании Печерского района Сергей Пархоменко. — Кроме бездомных и пенсионеров, приходят приезжие, которые узнают о круглосуточной работе нашего пункта. В нем размещается небольшой банк теплой одежды и обуви, есть и одеяла: (что-то поступает в виде гуманитарной помощи, что-то приносят люди из окрестных домов). Ночью здесь дежурят еще и полицейские.

Адреса стационарных пунктов обогрева в Киеве:

В Голосеевском районе (понедельник — пятница с 8.00 до 17.00)

Жэу-105 (улица Тарасовская, 2), жэу-107 (улица Касияна, 8), жэу-109 (улица Академика Заболотного, 20а).

В Дарницком районе

Жэу-201 (улица Ахматовой, 2а), жэу-203 (Харьковское шоссе, 172-Б), жэу-207 (улица Харченко, 47) — круглосуточно.

Территориальный центр соцобслуживания (ТЦСО, улица Вербицкого, 9-І) — понедельник — пятница с 9.00 до 18.00.

В Деснянском районе

ТЦСО (улица Беретти, 18) — круглосуточно;

Жэу-302 (улица Курчатова, 3-Б) — понедельник — пятница с 8.00 до 17.00;

жэу-305 (улица Сабурова, 3а) — понедельник — четверг с 8.00 до 17.00.

В Днепровском районе

Киевская городская клиника № 11 (улица Рогозовская, 6), клиника № 2 (улица Краковская, 13), Русановское отделение ТЦСО (Русановский бульвар, 4) — круглосуточно.

Центральное отделение ТЦСО (улица Курнатовского, 7а, корпус 3) — понедельник — четверг с 9.00 до 18.00, пятница — с 9.00 до 16.00;

отделение соцпомощи дома (улица Березняковская, 6а) — понедельник — четверг с 9.00 до 17.30, пятница — до 16.00).

В Оболонском районе (пункты дежурят круглосуточно)

Помещение отделения оперативного реагирования, пункт № 1 (улица Иорданская, 7а), жэу-512, пункт № 2 (улица Попова, 1), пункт № 3 в жэу -515 (улица Джерельная, 3);

В Печерском районе

Жэу «Печерскжитло» (бульвар Дружбы Народов, 30/1) — круглосуточно;

отделение соцпомощи на дому № 2 (бульвар Дружбы Народов, 32а) — понедельник — пятница с 8.30 до 17.00);

жэу «Крещатик» (улица Бассейная, 5а), жэу «Печерская брама» (бульвар М. Примаченко, 3) — понедельник — пятница с 9.00 до 18.00.

В Подольском районе

Управляющая компания района (улица Светлицкого, 35), КП «ШЭУ» Подольского района (переулок Электриков, 19а) — круглосуточно;

управляющая компания (улица Хоревая, 36) — понедельник — пятница с 9.00 до 18.00;

ТЦСО (улица Бестужева, 32) — понедельник — четверг с 8.30 до 17.15, пятница — до 16.00;

в понедельник — четверг с 8.30 до 17.15, в пятницу — до 16.00 работают:

отделение соцпомощи на дому «Подол» (улица Борисоглебская, 8/13), отделение дневного пребывания «Подол-Куреневка» (улица Кирилловская, 115/3), отделение соцпомощи на дому «Ветряные горы» (улица Галицкая, 13), отделение «Виноградарь» (улица Мостицкая, 14), отделение «Нивки» (улица Маршала Гречко, 10в), отделение «Куреневка» (переулок Бондарский, 19), филиал отделения дневного пребывания «Виноградарь» (улица Светлицкого, 24а);

В Святошинском районе

ТЦСО (отделение по работе с инвалидами, улица Жмеринская, 22), ТЦСО (отделение соцпомощи на дому № 2, улица Чернобыльская, 9) — круглосуточно;

ООО «Днепр» (бульвар Кольцова, 12) — понедельник — пятница с 9.00 до 18.00.

В Соломенском районе

Приемное отделение Киевской городской клиники № 4 (улица Соломенская, 17), приемное отделение Киевской городской клиники № 6 (проспект Комарова, 3), Доме соцопеки с ночным пребыванием (улица Суздальская, 4/6) — круглосуточно;

ТЦСО (бульвар В. Гавела, 83а), ТЦСО (улица Волынская, 2) — понедельник — пятница с 8.30 до 17.30);

В Шевченковском районе

ТЦСО (улица Большая Васильковская, 11а — площадка № 2) — круглосуточно;

ТЦСО (улица Сальского, 33, площадка № 1), ТЦСО (улица Половецкая, 14−16, площадка № 3) — понедельник — пятница с 9.00 до 18.00.

Ранее fakty.ua сообщали о том, что из-за сильных морозов в столице открыли пункты обогрева, в которых можно согреться, выпить чаю с печеньем, а также получить санитарные услуги, первую медпомощь и одежду.