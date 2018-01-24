Впервые за последние 18 лет Давос посетит президент США

Во вторник, 23 января, в Давосе, знаменитом швейцарском горнолыжном курорте, начался Всемирный экономический форум (ВЭФ). Принимает участие в его работе и украинская делегация, в состав которой входит президент Украины Петр Порошенко. Рабочий график главы государства в Давосе весьма напряженный. Порошенко встретится с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард. Их переговоры в рамках ВЭФ стали уже традиционными.

Предполагается встреча президентов Украины и США — Дональд Трамп намерен прибыть на форум завтра с большой делегацией. В нее входят министр финансов США Стивен Мнучин, государственный секретарь Рекс Тиллерсон, советник президента США и его дочь Иванка Трамп и многие другие. Столь представительной американской делегации в Давосе не видели уже давно. Достаточно сказать, что последний раз действующий президент США посещал форум 18 лет назад. Это был Билл Клинтон.

В работе ВЭФ, проходящего в 48-й раз, участвуют европейские лидеры: исполняющая обязанности федерального канцлера Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также премьер-министр Индии Нарендра Модри, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Прибыли в Давос премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, целый ряд известных бизнесменов, входящих в список самых богатых людей в мире.

Посетят Давос в этом году десять президентов и глав правительств африканских стран, девять лидеров стран Ближнего Востока, шесть лидеров стран Латинской Америки.

Организаторы форума, помимо привычных для них проблем безопасности, столкнулись в этом году с капризами погоды. Накануне прибытия участников форума Давос накрыл аномальный снегопад. Все силы были брошены на расчистку снега, в первую очередь крыш отелей и вертолетных площадок. А утром 23 января вдруг резко потеплело, и по улицам Давоса потекли реки воды! Возникла серьезная угроза схода снежных лавин, так что лыжные трассы были немедленно закрыты. Также не работает канатная дорога.

Организаторы ответили на звучавшую в прежние годы критику о засилье мужчин на ВЭФ. В СМИ даже возник термин — «мужчина Давоса». Это такой типаж богатого и наделенного огромной властью представителя мировой элиты. В этом году совершенно осознанно все семь постов сопредседателей форума занимают женщины. В их число входят глава МВФ Кристин Лагард, премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, генеральный директор IBM Джинни Рометти, глава Международной конфедерации профсоюзов Шэрон Барроу. Кстати, госпожа Барроу так определила особенность нынешнего форума: «Мужчины Давоса должны послушать нас, женщин, если хотят, чтобы их семьи, в особенности дочери, не сталкивались с проблемой неравенства полов».

Чтобы несколько скрасить рабочую атмосферу форума, в Давос прибыли специальные гости. Это голливудская звезда Кейт Бланшетт, легендарный певец сэр Элтон Джон, известный рэпер Will.I.Am (лидер группы The Black Eyed Peas), король Болливуда Шахрух Хан. Звезды шоу-бизнеса тоже будут говорить о проблемах мирового уровня, например, о торговле людьми, половом и расовом неравенстве.

К участникам форума в Давосе обратился с открытым письмом Папа Римский Франциск. Понтифик, в частности, написал: «Только если все игроки в экономике возьмут на себя ответственность за развитие человечества, за всех людей, мы сможем надеяться на разворот в правильную сторону судьбы нашего мира. Моральной обязанностью всех нас является создание соответствующих условий, чтобы каждый человек имел возможность жить достойно».

Франциск подчеркнул «колоссальную власть», которой обладают представители большого бизнеса. И призвал применить эту власть так, чтобы создать новые рабочие места, повысить производительность труда, бороться против коррупции, содействовать увеличению общественного благосостояния.

Ранее fakty.ua сообщали о том, что первым собеседником президента Украины в Давосе стал премьер-министр Израиля.