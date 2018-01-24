Крупнейший налогоплательщик Украины перечислил в бюджет 50 млрд грн

В 2017 году сто крупнейших плательщиков налогов перечислили в государственный бюджет 258,3 млрд грн, что составляет 70% всех выплат. Об этом сообщили в Офисе крупных налогоплательщиков.

В ТОП-10 самых крупных налогоплательщиков, в частности, вошли

«Укргазвыдобування» — 50,4 млрд грн отчислений в 2017 году (2016 год — 38,1 млрд грн),

табачная компания «Прилуки» — 14,1 млрд грн (11,1 млрд грн),

«Филип Моррис Украина» — 13,5 млрд грн (11,7 млрд грн),

НАК «Нафтогаз Украины" — 11,5 млрд грн (16,1 млрд грн),

«Укpнaфта» — 10,4 млрд грн (8,2 млрд грн),

«Джей Ти Интернешнл Украина» — 9,5 млрд грн (7,6 млрд грн),

«Укртатнафта» — 8,7 млрд грн (5,5 млрд грн),

«Энергоатом» — 8,7 млрд грн (млрд 5,6 млрд грн),

«Укртрансгаз» — 7,8 млрд грн (6,5 млрд грн),

«Империал Тобакко Продакшн Украина» — 7,5 млрд грн (6,2 млрд грн).

Тем временем в Государственной фискальной службе сообщили, что в 2017 году украинцы заплатили в государственный бюджет военный сбор в сумме 15 млрд грн.

«Больше всего военного сбора уплачено плательщиками города Киева — 2,398 млрд грн, 859 млн грн поступило в бюджет от плательщиков Днепропетровской области, 810 млн грн — Харьковской области и 679 млн грн — Львовской области», — отметили в ведомстве.