В Киеве запустили "детский сад для взрослых"
В Киеве стартовал проект «Взрослый сад», в рамках которого взрослые будут заниматься творчеством. Об этом говорится в сообщении на странице проекта в Facebook.
По словам его основательницы Александры Некипеловой, участники будут делать портреты друг друга, лепить из пластилина, делать общий город-коллаж и рисовать письма.
«Взрослый сад — это проект для людей, которые забыли о том, как пластилин прилипает к рукам, как пахнет гуашь и какой звук издают ножницы, режущие бумагу. Этот проект для людей, которые забыли о своем внутреннем ребенке и о творчестве внутри себя», — рассказала она.
Раз в неделю 10−15 человек будут собираться вместе и 3 часа заниматься творчеством в определенном формате и на заданную тему. Первая встреча состоится 4 февраля.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве до конца года откроют восемь «настоящих» детских садов.
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