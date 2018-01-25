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Взрослый сад

В Киеве запустили "детский сад для взрослых"

Инф. «ФАКТОВ»

25.01.2018 0:51 114

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В Киеве стартовал проект «Взрослый сад», в рамках которого взрослые будут заниматься творчеством. Об этом говорится в сообщении на странице проекта в Facebook.

По словам его основательницы Александры Некипеловой, участники будут делать портреты друг друга, лепить из пластилина, делать общий город-коллаж и рисовать письма.

«Взрослый сад — это проект для людей, которые забыли о том, как пластилин прилипает к рукам, как пахнет гуашь и какой звук издают ножницы, режущие бумагу. Этот проект для людей, которые забыли о своем внутреннем ребенке и о творчестве внутри себя», — рассказала она.

Раз в неделю 10−15 человек будут собираться вместе и 3 часа заниматься творчеством в определенном формате и на заданную тему. Первая встреча состоится 4 февраля.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве до конца года откроют восемь «настоящих» детских садов.

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