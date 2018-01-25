Американку в бикини назвали «самым сексуальным рыболовом в мире» (фото)

Американскую модель Эмили Ример, постоянно участвующую в международных конкурсах профессиональных рыболовов и очень часто занимающую призовые места в составе своей команды, западная пресса провозгласила «самым сексуальным рыбаком в мире».

Как пишет британская газета The Sun, фотографии, которые 23-летняя Эмили выкладывает в соцсетях, покорили пользователей интернета. Одних впечатляют размеры добычи девушки. Других — ее аппетитные формы, поскольку Ример позирует исключительно в купальниках-бикини. Сама она говорит, что одевается так на рыбалку не для того, чтобы выглядеть соблазнительно, а потому, что это практично в жару. Тем более, что она часто измазывается в крови своих жертв.

Эмили, постоянно проживающая в Малибу, говорит, что рыбачить ее в детстве научил дедушка. Рыбу она ловит чаще всего у побережья американского штата Флорида или же в Карибском море, куда выходит на яхте своего бойфренда стоимостью более 200 тысяч долларов. Иногда для того, чтобы вытащить улов, Ример приходится по полчаса бороться с рыбинами, которые зачастую весят больше, чем она сама (вес миниатюрной Ример составляет около 44,5 килограммов).

Рыболовная команда Эмили, в которую входит и ее бойфренд, принимала участие в конкурсах, которые проводились в США, в Тринидад и Тобаго, на Багамаских островах, в Мексике, Колумбии и в других странах. Призовые, которые достаются лично Эмили, часто достигают 15 тысяч долларов.

В Instagram у блондинки более 100 тысяч последователей, которые с нетерпением ожидают новостей от Эмили.