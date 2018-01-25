Банда полицейских задержана на столичном вокзале

35 обысков у полицейских, работающих на станции Киев-Пассажирский, провели в четверг, 25 января, работники прокуратуры Киева и департамента внутренней безопасности Нацполиции. Обыскивали как служебные помещения, так и их жилье и автомобили. Это стало результатом полугодичной спецоперации по документированию и раскрытию организованной преступной группы (ОПГ) правоохранителей, крышевавших «работавших» на вокзале воров.

Полицейская ОПГ была создана подполковником полиции, возглавляющим сектор уголовной полиции на станции Киев-Пассажирский. К нему примкнули пятеро оперативнников, которые контролировали деятельность нескольких групп карманников. За то, что правоохранители «закрывали глаза» на их деятельность, воры платили полицейским «налог» — как деньгами, так и похищенным имуществом, рассказала «ФАКТАМ» пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Всем шестерым правоохранителям и одному их гражданскому помощнику объявлено подозрение в кражах, совершенных организованной группой. Полицейским также инкриминируют злоупотребление властью. Им грозит до 12 лет лишения свободы. Прокуратура ходатайствует об аресте задержанных.

«ФАКТЫ» неоднократно писали о работе линейного отдела милиции на столичном железнодорожном вокзале. Правоохранители, более 25 лет действуя в тесной связке с «работающей» на вокзале ОПГ Бабая, не только крышевали бандитов, но и сами неоднократно грабили пассажиров. За это время сменилось несколько министров внутренних дел и начальников поменьше, но вокзал продолжал оставаться одним из самых криминальных мест столицы — благодаря «преемственности поколений» работавших там правоохранителей. Видимо, место тут заколдованное.

Ранее fakty.ua сообщали о том, что в сентябре прошлого года на столичном вокзале обезвредили банду полицейских, грабивших и жестоко избивавших пассажиров. А в декабре одного из «правоохранителей», оставленного на свободе за сотрудничество со следствием, пришлось объявлять в розыск.