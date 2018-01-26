Почему Стив Возняк избавился от своих биткойнов

После стремительного падения стоимости биткойн пока так и не смог вернуть свои прежние позиции. Уже почти две недели курс этой валюты колеблется между 10 и 11 тысячами долларов, несмотря на попытки инвесторов вновь взвинтить цену. (Напомним, что в декабре 2017 года на волне всеобщего ажиотажного спроса биткойн подорожал до 20 тысяч долларов.) По мере падения «главной» криптовалюты стремительно ухудшается и отношение к ней со стороны инвесторов и банковских финансистов. Кроме того, регуляторы опасаются, что этот рынок может использоваться для отмывания денег.

В частности, власти Южной Кореи объявили о запрете анонимных криптовалютных счетов, а новые правила, которые вступят в силу 30 января, требуют от банков и бирж устанавливать личности своих клиентов. Сменила свое отношение и Япония, ранее ставшая первой страной мира, легализовавшей операции с криптовалютами. На днях японский регулятор финансового сектора Financial Services Agency (FSA) сообщил, что пока не намерен наследовать пример США и давать разрешение на торговлю фьючерсами на криптовалюты.

Да и именитые финансисты все чаще предупреждают о скором крахе биткойна. В частности, так считает ветеран Уолл-стрит Питер Буквар — директор по инвестициям компании Bleakley Advisory, управляющей активами на 3,5 млрд долларов.

«Когда нечто дорожает по такой параболе, обычно это заканчивается там же, где эта парабола начиналась. Не удивлюсь, если в течение года стоимость биткойна рухнет до 1−3 тысяч долларов, — отметил Питер Буквар.

Буквар считает, что приток дополнительных денег в экономику, спровоцированный политикой финансовых регуляторов в США и Европе, сделал ажиотажно популярными криптовалюты. Просто инвесторам понадобились новые активы для вложений.

«Но стоит рынку криптовалюты однажды просесть, и отношение инвесторов к рисковым активам тут же изменится. Традиционный фондовый рынок тоже пострадает, но этот побочный ущерб будет обусловлен психологией, а не спадом экономики», — прогнозирует финансист.

Кстати, известный американский изобретатель и программист, создавший со Стивом Джобсом компанию Apple, Стив Возняк продал все свои биткойны, неплохо на этом заработав. Он рассказал, что впервые приобрел криптовалюту «из любопытства», когда один биткойн стоил около 700 долларов.

«Тогда я просто экспериментировал, пытаясь понять, как покупать и продавать эти штуки, — признался Возняк. — Меня не волновало, что потерял много денег, хотя в итоге я остался в выигрыше. Поначалу криптовалютная мания меня увлекала и я с азартом следил за взлетами и падениями курсов. Однако вскоре заметил, что движение цен настораживает и беспокоит. Я не хочу быть одним из тех, кто просто смотрит на цифры. Мое счастье отчасти заключается в том, чтобы не беспокоиться, поэтому я продал все свои биткойны. Просто избавился от них».

По его словам, продажа состоялась в декабре 2017 года, когда за биткойн давали 20 тысяч долларов. Так что вложения окупились более чем в 28 раз.

Стоит напомнить, что экономисты предупреждают: в случае краха рынка криптовалют наибольший ущерб будет нанесен России. Хотя и до украинской экономики эхо этого кризиса может докатиться.