Таможня предупреждает о предстоящих проблемах на границе с Польшей

Львовская таможня просит всех, кто будет 27 января ехать в сторону украинско-польской границы, пересмотреть свой маршрут. Путешественникам стоит иметь в виду, что на субботу, 27 января, запланировано блокирование дорог, ведущих к пунктам пропуска через государственную границу.

Акция охватит дороги, ведущие к пунктам пропуска «Шегини — Медика», «Краковец — Корчева» и «Рава-Русская — Гребенне». Протесты организованы так называемыми «челноками». Их не устраивают введенные с 1 января новые правила перемещения товаров через границу.

Львовская таможня напоминает организаторам акции, что блокирование дорог неприемлемо и призывает воздержаться от неправомерных действий.

Напомним, 10 января протестующие перекрывали дороги в сторону Польши у пунктов пропуска «Шегини», «Ягодин», «Рава-Русская», «Краковец», «Грушев», «Смильница» и «Угринов».

Согласно поправкам в Налоговый кодекс, с 1 января ограничен ввоз в Украину товаров одним человеком, отсутствовавшим в стране более 24 часов. Суммарная стоимость товаров не должна превышать 500 евро, а вес — 50 килограмм.