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Технология Blockcheain

Украина вошла в топ-14 мировых лидеров блокчейна (карта)

Инф. «ФАКТОВ»

26.01.2018 16:49 98

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Украина попала в топ-14 мировых блокчейн-лидеров. Соответствующую карту представили на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает 112 Украина.

На «Мировой карте блокчейна: страны-лидеры в инновациях блокчейна» красным цветом, кроме Украины, обозначили также США, Канаду, Бразилию, Австралию, Израиль, Арабские Эмираты, Грузию, Эстонию, Великобританию, Францию, Германию, Швецию и Китай.

Блокчейн — это распределенная база данных, в которой хранится информация о каждой транзакции, произведенной в системе. Данные хранятся в виде цепочки блоков (отсюда и название — blockchain) с записями о транзакциях. Их невозможно подделать, так как каждая новая запись осуществляет подтверждение в уже существующих цепочках.

Отметим, что в ходе традиционного «Украинского завтрака» в Давосе Порошенко гарантировал собравшимся, что Украина вскоре займет место в ТОП-50 рейтинга Doing Business.

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