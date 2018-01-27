Самый популярный человек на YouTube перебрался в украинский интернет

Один из самых популярных и высоко оплачиваемых блогеров на YouTube решил перебраться в украинский сегмент Сети. Об этом он написал в своем твиттер-аккаунте, передают «Українські новини».

«Я устал наблюдать за трендами, рассказывающими мне о „Дне бритья задниц“ и политиках, которые что-то там сделали», — написал он.

PewDiePie (Феликс Чельберг) — шведский видеоблогер и деятель шоу-бизнеса, создатель одноименного канала на YouTube. Его канал является одним из самых быстрорастущих и насчитывает наибольшее количество подписчиков среди всех YouTube-каналов (более 60 миллионов) и имеет наибольшее количество просмотров (более чем 17 миллиардов). Согласно Forbes, его доход за 2017 год составил около $ 12 млн.

По словам Чельберга, его раздражают «актуальные» темы и новости, которые предлагает ему американский Twitter.

Блогер добавил, что сменил настройку трендов соцсети на случайный город в Украине.

«Теперь я получаю только самые крутые темы», — заявил он, опубликовав скриншот трендов Twitter из Запорожья. Судя по картинке, помимо хештега #этонеповодубить и темы «Порошенко в Давосе» жителей города интересует все, что связано с американской порноактрисой Мией Халифой (Mia Khalifa).

Подписчики PewDiePie поздравили блогера с переходом в украинский сегмент социальной сети множеством нецензурных комментариев. В ответ блогер также выругался на русском языке.

Ранее сообщалось о совершенно противоположных настроениях у другого пользователя — популярного украинского певца и телеведущего Дмитрия Монатика: он стал стал лицом рекламной кампании российского оператора «Мегафон» и начал появляться в его YouTube-канале.