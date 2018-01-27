ФИГУРКА ДНЯ."Фарфоровые" истории.27 января 2018

Каждый, кто впервые посетил древний Иерусалим, обязательно должен посетить несколько мест в нем, не увидев которые он не вправе говорить, что хоть немного знаком с этим городом. Хотя что значит — должен посетить? Никто никому ничего не должен — могут мне возразить очень чувствительные к таким словам читатели. Скажу по-другому, мягче и понятнее — не могут не посетить. И это только на первый взгляд кажется, что таких мест очень много. На самом деле это не так. Гефсиманский сад, Храм Гроба Господня, гора Сион, Дорога Скорби, Стена плача…

Есть в Иерусалиме еще одно место, которое я бы назвал также местом плача и великой скорби. И называется это место Яд Вашем. Я не стану сравнивать, какое из всех перечисленных мною мест потрясает более всего. Тут сравнивать и нельзя, и не нужно. У каждого из нас ведь свое восприятие увиденного. ''Просеяв'' через какое-то время после возвращения в Киев свои первые впечатления от знакомства с Иерусалимом, мне показалось, что увиденное в музее Холокоста Яд Вашем потрясло меня, наверное, больше всего. Сильнее всего. Больнее всего. Этот огромный темный зал с бесконечным звездным небом, на котором то загорались, то угасали разной величины огоньки, символизирующие судьбы жертв беды вселенского масштаба, этот монотонный голос, часами, днями, годами подряд перечисляющий имена навсегда загубленных нелюдями человеческих душ, и эта острая боль, пронизывающая сердце в тот момент, — все это долго еще не уходило из памяти. Как и слова, которые написаны на медали каждого праведника мира, спасавшего чужих детей, чужие семьи, рискуя своими детьми и своими семьями: ''Тот, кто спасает одну жизнь, спасает целый мир…''

Сегодня во многих странах на всех континентах будут гореть свечи — в память о жертвах Холокоста. В память о миллионах душ невинно убиенных людей, вся вина которых заключалась только в их отношении к своей национальности. Стариков и детей, красивых женщин и дерзких подростков, мечтавших своими открытиями сделать мир лучше. А этот мир руками нацистских извергов и их прихлебателей убивал, убивал, убивал их… В Освенциме, в Треблинке, в киевском Бабьем Яру. За годы Второй мировой войны в нацистских концлагерях и на оккупированных гитлеровцами территориях только евреев было уничтожено до 6 миллионов человек.

Есть трагедии, забывать которые нельзя. Никогда. Есть жертвы, о спасении душ которых нужно молиться вечно. Есть праведники, имена которых следует почитать свято, ибо на таких, как они, земля держится. Поздравляя сегодняшних именинников в международный день памяти жертв Холокоста, позвольте по традиции пожелать всем добра и счастья. И мирного неба над головой. И светлой памяти о тех, чьи судьбы были принесены в жертву нашей послевоенной жизни. Как всегда, искренне ваш.

Александр Швец

МАТЬ

Страна: Испания

Мануфактура: Lladro

Время выпуска: 1976 — 1986

Скульптор: Francisco Catalá

Размер: 35×40 cm

Лимитированная серия 1000 изделий