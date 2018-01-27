Датчанка Возняцки впервые в карьере выиграла турнир "Большого шлема"

На Открытом чемпионате Австралии завершился финальный поединок в женском одиночном разряде, в котором встретились первая и вторая ракетки мира — румынка Симона Халеп и датчанка Каролина Возняцки. Обе спортсменки до этого ни разу на побеждали на турнирах «Большого шлема», хотя выступать в финалах на «мэйджорах» им не привыкать: Халеп ранее дважды проигрывала в решающих встречах на «Ролан Гаррос» (2014,2017), Возняцки — дважды на US Open (2009, 2014).

Седьмая очная дуэль между соперницами (счет предыдущих — 4:2 в пользу Возняцки) вышла на загляденье. Противостояние, в котором никто не хотел уступать, продлилось три сета, и спустя два часа 49 минут после начала встречи завершилось в пользу датчанки, выигравшей первый в карьере турнир «Большого шлема», — 7:6(2), 3:6, 6:4.

Победа на Открытом чемпионате Австралии не только принесла Каролине Возняцки 4 миллиона австралийских долларов призовых (3,2 миллиона в американской валюте), но и позволила спортсменке с ближайшего понедельника вновь возглавить мировой рейтинг. Что же касается Халеп, то она, заработав в Мельбурне 2 миллиона австралийских долларов (1,6 миллиона в американской валюте), опустится на вторую строку в мировой табели о рангах.

Добавлю, что Возняцки вернется на вершину мирового рейтинга ровно шесть лет спустя после того, как покинула первое место (29 января 2012 года) — это самый большой перерыв между лидерством в женском теннисе c момента введения рейтинга WTA в 1975 году.