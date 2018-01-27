Украинец попал в топ-10 гонки преследования на чемпионате Европы по биатлону

Сегодня, 27 января, на чемпионате Европы по биатлону состоялась гонка преследования, в которой приняли участие трое наших спортсменов — Артем Прима, Дмитрий Пидручный и Руслан Ткаленко. Стартовые позиции в этом виде программы распределялись по итогам вчерашнего спринта, в котором Прима стал пятым, Пидручный — восьмым, а Ткаленко — 36-м.

Не вышли на старт сегодняшней гонки Сергей Семенов, занявший вчера 29-е место, Артем Тищенко (63-е) и Андрей Доценко (80-е). К слову, преследование решил пропустить и победитель состоявшегося накануне спринта — Андрейс Расторгуевс из Латвии.

По результатам гонки преследования украинцам не удалось улучшить свои стартовые позиции. При этом Пидручный, как и вчера, занял итоговое восьмое место (Дмитрий допустил по ходу гонки четыре промаха). А вот Прима и Ткаленко свои результаты ухудшили: Артем с четырьмя промахами финишировал 12-м, Руслан (с семью) — 40-м.

Победителем гонки преследования в Риднау стал россиянин Александр Логинов, второе место досталось болгарину Красимиру Аневу, третье — еще одному представителю РФ Евгению Гараничеву.

Чемпионат Европы. Гонка преследования. Мужчины

1. Александр Логинов (Россия) — (1+0+0+1) 32:22.1

2. Красимир Анев (Болгария) — (0+0+0+0) +27.6

3. Евгений Гараничев (Россия) — (1+0+2+0) +1:10.7



…8. Дмитрий Пидручный (Украина) — (2+0+1+1) +1:38.7

…12. Артем Прима (Украина) — (2+0+1+1) +1:49.1

…40. Руслан Ткаленко (Украина) — (3+0+2+2) +5:28.4

Сегодня, 27 января, в рамках чемпионата Европы по биатлону пройдет гонка преследования у женщин (начало — в 16.00), а в завтра, 28 января — одиночная смешанная эстафета (14.00) и смешанная эстафета (16.00). Все гонки в прямом эфире покажет телеканал «UA-ПЕРШИЙ».

Напомню, что накануне украинка Ирина Варвинец завоевала на чемпионате Европы в Риднау золотую медаль в спринте.