Почему одной из главных тем в Давосе стали биткойн и блокчейн

Закончился ежегодный Всемирный экономический форум в Давосе. Уникальность нынешнего собрания сильных мира сего заключается в том, что впервые одними из наиболее обсуждаемых тем оказались криптовалюты и технологии, на которых они основаны. Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Украина вошла список мировых лидеров по внедрению в различных сферах своей жизнедеятельности технологии блокчейн, на которой основана самая популярная криптовалюта — биткойн. Но наибольший интерес вызывают мнения и прогнозы о будущем криптовалютного рынка, высказанные ведущими мировыми экономистами и финансистами.

«Биткойн — это не валюта, поскольку валюта считается стабильным средством накопления, и курс валюты не может меняться на 25% в день. Биткойн, например, не может использоваться для зарплаты, поскольку зарплата не может понижаться на 25% в день. Но в случае, когда диктаторские режимы будут на подъеме, мы увидим другую концовку, так как правители в этих странах обратятся к биткойну, чтобы сохранить сбережения на черный день за границей», — заявил всемирно известный финансист и инвестор Джордж Сорос.

Однако он не исключил, что вместо прогнозируемого резкого краха криптовалюты смогут достигнуть максимальных значений стоимости и на какое-то время зафиксируются на этом уровне. При этом Джордж Сорос убежден, что за технологиями связанными в рынком криптовалют, большое будущее. В частности фонд, «Открытое общество» уже использует технологию распределенного реестра, чтобы помочь мигрантам общаться с семьями и хранить свои сбережения.

Не менее важной темой оказалось негативное влияние криптовалют на климат планеты.

«Майнинг биткойнов — это зло для энергетики. Если все продолжится в том же духе, то в 2018 году эта система будет потреблять столько же электричества, сколько вся Аргентина. Климат необратимо меняется, а мы лишь наблюдаем за тем, сколько угля использует Китай для майнинга биткойнов. Так что эта ситуация вызывает беспокойство», — заявила глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Кстати, по данным ученых, расход электроэнергии для майнинга биткойна и прочих криптовалют за последний год утроился и достиг 37 гигаватт-часов в день. Для выработки такого количества энергии потребуется около 30 ядерных реакторов мощностью 1,2 гигаватт, работающих на полную мощность.

С особым интересом участники форума выслушали мнение представителя Китайской Народной Республики. Ведь именно в этой стране долгое время располагались основные компьютерные мощности для майнинга, то есть добычи криптовалют. В Китае проводилось более всего транзакций с биткойном. И именно действия китайских властей спровоцировали резкий обвал стоимости биткойна и прочих ведущих виртуальных валют.

«Цифровые деньги не являются конвертируемой валютой. Наше отношение таково, что их реальная ценность для экономики еще должна быть доказана. В этом смысле мы не хотим, чтобы криптовалюты стали слишком значимыми и слишком широко торговались в Китае, и поэтому Центральный банк фактически приказал закрыть торговлю биткойном в Китае», — признался заместитель председателя Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая Фанг Ксингхай.

Стоит напомнить, что Украина тоже готовится ужесточить государственный контроль за золотовалютным рынком. А также НБУ готовит эмиссию собственных электронных денег.