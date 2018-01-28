Украинцы провалили супермикст на чемпионате Европы по биатлону
Последний соревновательный день на чемпионате Европы по биатлону в итальянском Риднау начался с одиночной смешанной эстафеты (супермикста), в которой приняли участие 24 команды. Украину в этом виде программы представляли Сергей Семенов и Надежда Белкина (на фото).
Дистанция в этой гонке распределяется следующим образом:
- 1 этап. Женщина: 1,5 км — стрельба лежа — 1,5 км — стрельба стоя — передача эстафеты;
- 2 этап. Мужчина: 1,5 км — стрельба лежа — 1,5 км — стрельба стоя — передача эстафеты;
- 3 этап. Женщина: 1,5 км — стрельба лежа — 1,5 км — стрельба стоя — передача эстафеты;
- 4 этап. Мужчина: 1,5 км — стрельба лежа — 1,5 км — стрельба стоя — финишный круг 1,5 км.
К сожалению, сегодняшнюю гонку в актив нашей команды занести нельзя: украинцы часто ошибались при стрельбе, пробежав из-за этого два штрафных круга (их на заключительной для себя «стойке» «заработала» Белкина). Как итог — 12-е место в финишном протоколе, с отставанием в 1 минуту и 41 секунду от победителя — команды Норвегии.
Вторыми в эстафете финишировали французы, третьими — представители США.
Чемпионат Европы. Одиночная смешанная эстафета.
1. Норвегия — (0+6) 35:39.6
2. Франция — (0+11) +8.6
3. США — (0+10) +9.1
4. Эстония — (0+8) +24.1
5. Россия — (0+9) +27.5
6. Австрия — (0+8) +32.6
7. Швеция — (0+10) +58.0
8. Канада — (0+8) +1:03.6
…12. Украина (2+8) +1:41.2
Сегодня, в 16.00, в Риднау состоится заключительная гонка чемпионата Европы по биатлоны — смешанная эстафета, в которой цвета нашей страны будут защищать Юлия Журавок, Ирина Варвинец, Артем Прима и Дмитрий Пидручный. Этот вид программы в прямом эфире покажет телеканал «UA-ПЕРШИЙ».
Напомню, что Ирина Варвинец уже завоевала на чемпионате Европы в Риднау две медали — золотую в спринте и серебряную в гонке преследования.
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