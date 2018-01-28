Украинцы провалили супермикст на чемпионате Европы по биатлону

Последний соревновательный день на чемпионате Европы по биатлону в итальянском Риднау начался с одиночной смешанной эстафеты (супермикста), в которой приняли участие 24 команды. Украину в этом виде программы представляли Сергей Семенов и Надежда Белкина (на фото).

Дистанция в этой гонке распределяется следующим образом:

1 этап. Женщина: 1,5 км — стрельба лежа — 1,5 км — стрельба стоя — передача эстафеты;

2 этап. Мужчина: 1,5 км — стрельба лежа — 1,5 км — стрельба стоя — передача эстафеты;

3 этап. Женщина: 1,5 км — стрельба лежа — 1,5 км — стрельба стоя — передача эстафеты;

4 этап. Мужчина: 1,5 км — стрельба лежа — 1,5 км — стрельба стоя — финишный круг 1,5 км.

К сожалению, сегодняшнюю гонку в актив нашей команды занести нельзя: украинцы часто ошибались при стрельбе, пробежав из-за этого два штрафных круга (их на заключительной для себя «стойке» «заработала» Белкина). Как итог — 12-е место в финишном протоколе, с отставанием в 1 минуту и 41 секунду от победителя — команды Норвегии.

Вторыми в эстафете финишировали французы, третьими — представители США.

Чемпионат Европы. Одиночная смешанная эстафета.

1. Норвегия — (0+6) 35:39.6

2. Франция — (0+11) +8.6

3. США — (0+10) +9.1

4. Эстония — (0+8) +24.1

5. Россия — (0+9) +27.5

6. Австрия — (0+8) +32.6

7. Швеция — (0+10) +58.0

8. Канада — (0+8) +1:03.6

…12. Украина (2+8) +1:41.2

Сегодня, в 16.00, в Риднау состоится заключительная гонка чемпионата Европы по биатлоны — смешанная эстафета, в которой цвета нашей страны будут защищать Юлия Журавок, Ирина Варвинец, Артем Прима и Дмитрий Пидручный. Этот вид программы в прямом эфире покажет телеканал «UA-ПЕРШИЙ».

Напомню, что Ирина Варвинец уже завоевала на чемпионате Европы в Риднау две медали — золотую в спринте и серебряную в гонке преследования.