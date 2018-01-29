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вакцинация

В Минздраве довольны: спрос на вакцины против кори существенно вырос

Инф. «ФАКТОВ»

29.01.2018 19:55 101

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В Минздраве констатируют: в целом по стране за год вдвое вырос уровень вакцинации против кори. Согласно данным министерства, в соответствии с календарем в возрасте один год первой дозой вакцины были вакцинированы 93,3% детей. Среди шестилетних детей 90,7% были вакцинированы второй дозой.

Как сообщает Минздрав, в 2016 году, для сравнения, менее половины украинских детей были вакцинированы против кори по графику. Украина была на третьем месте в мире среди стран с самыми низкими показателями охватов прививкой от кори.

С сентября 2017 года в Украине продолжаются мероприятия по усиленной вакцинации против кори — когда плановая иммунизация сочетается с активным привлечением родителей с детьми, которые по разным причинам не получили прививку в предыдущие годы. Спрос на вакцины растет. За одну неделю в январе используется в среднем на 35% доз вакцин больше, чем за аналогичный период в августе, и на 25% больше, чем в начале мероприятий по усиленной иммунизации.

В то же время в министерстве признают, что на фоне активной вакцинации против кори остается низким уровень охвата прививками от других опасных болезней: дифтерии, столбняка, коклюша. В 2017 году только 51% детей в возрасте 18 месяцев получили три дозы вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша АКДС. Всего лишь 44,8% взрослых были защищены от дифтерии вакциной АДС-М.

Напомним, во избежание новой эпидемии в Украину до конца года привезут более шести миллионов доз вакцин против дифтерии.

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